La Ligue des Imams du Sénégal réaffirme son soutien à la Palestine

La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) a publié, ce lundi 12 décembre 2025, une déclaration officielle pour condamner fermement la participation récente d’une « prétendue délégation de religieux sénégalais » à une visite en Israël. L’organisation rejette catégoriquement toute association entre cette initiative et les guides religieux légitimes du pays.

Dans sa note, la LIPS précise que cette délégation « ne représente en rien les chefs religieux légitimes du Sénégal ». Fidèles à leur engagement historique en faveur de la justice, de la dignité humaine et du soutien indéfectible au peuple palestinien, les imams du pays assurent n’avoir jamais mandaté ni autorisé une telle initiative.

La Ligue rappelle également que cette démarche ne saurait refléter la position du peuple sénégalais, lequel a toujours exprimé, de manière claire et pacifique, sa solidarité profonde envers la Palestine et son rejet des politiques « d’occupation, de colonisation et de répression menées par Israël ».

La LIPS souligne que cette visite intervient dans un contexte international marqué par des violations répétées du droit international et des droits humains. Elle estime que l’initiative constitue « un contresens historique et diplomatique majeur », en totale contradiction avec la position officielle du Sénégal et l’engagement constant de ses guides religieux en faveur des peuples opprimés.

L’organisation rappelle, à ce titre, que le Sénégal préside depuis 1975 le Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, un mandat qui symbolise la constance et la fermeté de la diplomatie sénégalaise sur cette question.

La Ligue des Imams appelle enfin l’opinion publique nationale et internationale à ne pas associer le nom du Sénégal, celui de ses autorités religieuses et de son peuple à cette initiative « personnelle, dépourvue de toute légitimité » et contraire à près d’un demi-siècle d’engagement éthique, diplomatique et spirituel en faveur de la Palestine.