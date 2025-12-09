Etat de santé critique de Farba et Cie : Le Forum du justiciable alerte l’ONU

Le Forum du justiciable a saisi le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme pour dénoncer la situation sanitaire jugée critique de plusieurs détenus sénégalais, notamment Farba Ngom, Maodo Malick Mbaye, Mabintou Diagne et Khadim Ba.

Dans une lettre adressée au représentant régional de l’ONU, Robert Kotchani, l’organisation affirme que l’état de santé de ces détenus, hospitalisés au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, est “gravement compromis” et “incompatible avec le maintien en détention, même en milieu hospitalier”.

Le Forum du justiciable estime que ces personnes nécessitent des soins continus et une prise en charge médicale que le cadre carcéral ne permet pas d’assurer. L’Ong exhorte ainsi le Haut-Commissariat à rappeler à l’État du Sénégal ses obligations en matière de droits humains et à recommander des mesures urgentes, dont l’“octroi immédiat de libertés provisoires pour les détenus présentant des risques médicaux” ainsi que le respect des engagements internationaux du pays concernant la protection des personnes vulnérables.

L’organisation dit espérer une réaction rapide des autorités et se déclare disponible pour fournir tout complément d’information.