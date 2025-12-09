Mankeur Ndiaye salué après son intervention à Sciences Po : l’appel de Thierno Lo pour une Afrique tournée vers l’avenir

À la suite de la communication de Mankeur Ndiaye lors du colloque de Sciences Po Aix, consacré aux enjeux sécuritaires contemporains, l’ancien ministre Thierno Lo a tenu à exprimer son admiration… mais aussi son inquiétude. Dans un texte reçu par Xibaaru, il félicite son ami pour « une très belle intervention » tout en déplorant que nombre de pays africains restent éloignés des débats majeurs qui façonnent déjà le XXIᵉ siècle.

Voici l’intégralité de son texte :

A mon ami l’ambassadeur Mankeur Ndiaye suite à sa communication au colloque de Sciences Po, Aix en Province sur les enjeux sécuritaires .

Très belle intervention cher ami,mais elle ravive en moi une douleur sourde : celle de voir certains de nos compatriotes,parcourir le monde pour discuter des grands défis géopolitiques, économiques et technologiques… pendant que nombre de pays africains restent enfermés dans les querelles de conservation du pouvoir, les coups d’État et un mutisme inquiétant sur les enjeux qui façonnent déjà le XXIᵉ siècle.

Je salue l’initiative du Maroc qui, sous l’impulsion du Roi et de ses sachants, organise de grandes rencontres sur les souverainetés numériques, économiques et stratégiques.

C’est ainsi qu’on évite de rater le train de l’Histoire.

Bravo, cher ami.

Avec l’espoir que l’Afrique en général, et le Sénégal en particulier, comprendront enfin que le temps ne suspendra pas son vol.

Nous devons faire le nécessaire pour ne pas être les derniers de la classe dans ce nouveau monde.

Nous avons pourtant tout pour compter, pour être acteurs, au lieu de continuer à subir.

Un appel au peuple et aux nouvelles autorités

J’en appelle à nos compatriotes :

Les révoltes et les révolutions ne sont légitimes que lorsqu’elles s’appuient sur des visions claires, des idéologies structurées, des combats contre l’oppression et pour le progrès. Ce sont les idées qui inspirent les slogans, pas l’inverse.

J’en appelle aussi aux nouvelles autorités :

N’oubliez jamais que l’école qui vous a donné le savoir, la nation que vous avez trouvée, les institutions que vous dirigez aujourd’hui… sont l’œuvre de générations d’hommes et de femmes qui ont bâti ce pays à la force de leurs plumes, de leur intelligence et de leur génie.

Certains d’entre eux sont encore vivants — désespérés de voir s’effondrer ce qu’ils ont construit, là où l’on aurait dû puiser dans les greniers d’Hampâté Bâ et poursuivre l’œuvre des grands hommes.

On ne bâtit pas l’avenir en détruisant l’héritage.

On ne prépare pas la relève en faisant table rase.

On ne parle pas de souveraineté ou de panafricanisme quand ces concepts restent flous, mal compris ou instrumentalisés.

Ministre Thierno lo

Un Républicain engagé