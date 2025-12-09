Bobi Wine…le nouveau phénomène politique qui bouscule l’Ouganda

Avec son béret rouge devenu symbole d’espoir et de résistance, Robert Kyagulanyi Ssentamu, alias Bobi Wine, s’impose aujourd’hui comme la figure la plus emblématique de l’opposition en Ouganda. L’ancien musicien des ghettos de Kampala, adulé pour ses hymnes à la dignité et à la survie, incarne pour une jeunesse frustrée par quatre décennies de pouvoir Museveni l’idée d’une alternance possible.

Sur la scène du quartier populaire de Makerere Kavule, à Kampala, la ferveur est palpable. « Le pouvoir du peuple, notre pouvoir ! » scandent des milliers de partisans venus assister à la réunion de lancement de la campagne du National Unity Platform (NUP), son parti. Costume gris Kaunda sur les épaules, Bobi Wine apparaît sûr de lui : « Le moment que les Ougandais attendaient est arrivé », lance-t-il, porté par une salle surchauffée.

Rien ne prédestinait ce quadragénaire, originaire du ghetto de Kamwokya, à défier l’un des plus vieux régimes du continent. Artiste engagé, il a fait de ses chansons des hymnes de revendication sociale. Sa fusion afrobeat-dancehall-reggae franchit rapidement les frontières et lui procure un statut unique : celui de « président du ghetto », porte-voix des oubliés.

Mais très vite, la musique lui paraît insuffisante. Bobi Wine reprend le chemin de l’université pour étudier le droit, convaincu que l’action politique est le meilleur levier pour transformer son pays. Élu député, il devient la bête noire du pouvoir et cristallise les aspirations de millions de jeunes dans un pays où 75 % de la population a moins de 35 ans.

En 2021, Bobi Wine mène une campagne présidentielle tendue face à un Yoweri Museveni déterminé à conserver le pouvoir. Battu, dénonçant des fraudes massives, il sort pourtant de cette élection renforcé dans son rôle de leader de l’opposition. Depuis, son influence n’a cessé d’évoluer. Son nouveau single Katengo, clip à l’appui, le montre arborant fièrement son béret rouge, écho assumé aux mouvements contestataires des années 70 comme les Black Panthers.

À travers son parti, le NUP, Bobi Wine articule désormais une véritable alternative politique, soutenue par des réseaux internationaux et une diaspora mobilisée.

Influencé par Bob Marley, Alpha Blondy ou Tiken Jah Fakoly, Bobi Wine s’inscrit dans la tradition africaine du reggae politisé. Mais il va plus loin : il ne se contente pas de chanter le changement, il l’incarne. Pour ses partisans, il est « l’espoir des ghettos », celui qui a osé passer du micro au Parlement, du studio musical à la scène politique nationale.

À l’approche de l’élection présidentielle de janvier 2026, son message est clair : l’avenir de l’Ouganda appartient à sa jeunesse, appelée à transformer sa colère en ballots de vote. « Le pouvoir du peuple » est devenu son mantra, une promesse de rupture face à un régime qui dure depuis près de quarante ans.