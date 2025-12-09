Fimela : 217 kg de chanvre indien saisis par la Douane

La brigade maritime des douanes de Fimela, dans la région de Fatick, a annoncé ce lundi une importante saisie de 217 kilogrammes de chanvre indien, une cargaison estimée à 24 millions de francs CFA.

Selon la subdivision douanière du littoral sud de Fatick, cité par Dakaractu, l’opération a été menée vendredi soir grâce à l’exploitation d’un renseignement fiable signalant l’arrivée imminente, à Dioffior, d’une pirogue transportant une importante quantité de drogue.

Les agents se sont rendus sur les lieux vers 19h30. Après une demi-heure de veille, ils ont aperçu une pirogue motorisée naviguant à vive allure et sans feu de signalisation dans les bolongs.

À l’approche du convoi, les douaniers ont intimé l’ordre au capitaine de couper le moteur. Ce dernier a tenté de prendre la fuite, mais sa manœuvre s’est terminée lorsqu’il s’est échoué sur un banc de sable, à quelques mètres du rivage.

Profitant de l’obscurité et de la faible profondeur de l’eau, les occupants de l’embarcation ont abandonné la pirogue et son contenu avant de prendre la fuite. À bord, les agents ont découvert huit colis de chanvre indien soigneusement emballés.