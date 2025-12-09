Affaire Keur Yeurmandé : Le procès de Ndella Madior Diouf et Cie fixé au 3 janvier

Pour la première fois depuis le début de l’enquête, Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, et ses quinze (15) co-accusés ont comparu ce mardi devant la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Le juge a renvoyé le dossier au 13 janvier 2025 pour jugement.

Selon des informations rapportées par la RFM, les avocats de la directrice ont immédiatement engagé une demande de libération provisoire pour leur cliente. Celle-ci est en détention depuis son placement sous mandat de dépôt en décembre 2023, soit plus de deux ans de détention provisoire.

Les seize (16) accusés répondront aux chefs d’accusation de « traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entrainé mort sans intention de la donner, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificat aux fins d’inhumation, infraction aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non déclaration de naissance et complicité de ces chefs ».

Source : Pressafrik