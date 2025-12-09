Sédhiou : Un jeune mécanicien se fait passer pour un douanier

Un mécanicien de 20 ans, identifié sous le nom de M. Massaly, a été interpellé par le commissariat central de Sédhiou pour usurpation de fonction, rapporte Libération. Profitant de la confiance d’un agent des Douanes dont il entretenait régulièrement le véhicule, il avait emprunté la voiture de ce dernier sous prétexte de faire des courses.

Selon le journal, il en a profité pour dérober la carte professionnelle du douanier ainsi que plusieurs effets personnels. Munis de ces objets, il se faisait passer pour un agent des Douanes et organisait de fausses « patrouilles » sur les axes de la région.

Lors de son arrestation, les policiers ont retrouvé en sa possession la carte professionnelle volée, un couteau commando appartenant au douanier et le véhicule Toyota utilisé lors de ses déplacements. Le jeune homme a reconnu les faits.

La situation était d’autant plus préoccupante que, selon L’Observateur, le faux agent armé de son couteau menaçait ses interlocuteurs pour leur extorquer de l’argent. Il aurait ainsi escroqué trois chauffeurs en leur faisant croire que les papiers de leurs véhicules n’étaient pas conformes, exigeant des sommes importantes pour éviter de prétendues sanctions.

C’est sa quatrième cible, un motocycliste guinéen, qui a fini par le démasquer lors d’un contrôle improvisé. Ayant des doutes sur son comportement, il a alerté le commissariat de Sédhiou et fourni une description précise du suspect. L’enquête a ensuite permis au véritable douanier de récupérer son véhicule et ses effets personnels.