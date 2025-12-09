Ranérou : Arrestation d’un ressortissant malien pour apologie du terrorisme

Un ressortissant malien, identifié sous le nom de A.K. Sidibé, a été arrêté à Nacara, dans le département de Ranérou, par les éléments de la brigade de Lougré Thioly pour des faits présumés d’apologie du terrorisme.

Selon Libération, qui révèle l’information dans son édition du mardi 9 décembre, l’homme, tradipraticien de profession, a été interpellé lors du marché hebdomadaire. L’exploitation de son téléphone a permis de découvrir qu’il administrait un groupe WhatsApp relayant et soutenant des actions attribuées à des groupes djihadistes opérant au Mali. Après une première audition sur place, il a été transféré à la Section de recherches de Dakar, où l’enquête s’est poursuivie, avant d’être déféré ce lundi au parquet.

Cette arrestation survient peu après le démantèlement d’un réseau de diffusion de contenus djihadistes sur WhatsApp. En novembre dernier, cette opération avait conduit à l’arrestation de Hndebé Key, alias Bara Guillé ou Obama, également originaire du Mali, par la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda.

À l’époque, L’Observateur rapportait que les enquêteurs avaient mis au jour de nombreuses vidéos de propagande glorifiant des attaques menées dans la zone sahélienne. L’enquête avait également confirmé les liens entre Hndebé Key et Boubou Sow, considéré comme l’un des administrateurs principaux du réseau, basé au Mali. Au total, pas moins de sept groupes WhatsApp avaient été identifiés, tous utilisés pour promouvoir et justifier les agissements de groupes armés actifs dans le Sahel.