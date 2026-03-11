Caricature du Président : Le CORED rappelle les règles d’éthique et de déontologie aux médias

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) a réagi à la diffusion d’un photomontage caricaturant le président de la République sur la plateforme Feeling Dakar TV, en publiant un communiqué de presse daté du 11 mars 2026.

Selon l’instance d’autorégulation, le signalement lui est parvenu le 9 mars 2026, à la suite de la publication d’un contenu visuel tournant en dérision le chef de l’État après son discours prononcé lors de l’Assemblée générale de la coalition « Diomaye Président ».

Estimant que cette production contrevient aux règles éthiques et déontologiques encadrant la profession journalistique, le CORED avait décidé de s’autosaisir et d’engager une procédure d’instruction devant le Tribunal des pairs.

Toutefois, le lendemain, le 10 mars en début de soirée, l’organe a appris l’arrestation de l’auteur présumé du photomontage par la Section de recherches de la gendarmerie nationale pour offense au président de la République. Conformément à ses textes, le CORED s’est alors dessaisi du dossier, le ministère public ayant enclenché une procédure judiciaire. L’institution précise néanmoins avoir informé le parquet qu’une procédure disciplinaire avait déjà été engagée en interne.

Profitant de cette situation, le CORED a tenu à rappeler aux journalistes et techniciens des médias plusieurs dispositions du Code de la presse relatives à l’éthique professionnelle. L’instance souligne notamment l’interdiction de déformer les faits, de publier des images ou documents dont l’origine n’est pas clairement établie, ainsi que l’obligation de signaler tout montage d’images ou de sons.

Le Conseil insiste également sur le respect de la vie privée et de la dignité humaine, rappelant que la diffusion de contenus réalisés sans le consentement des personnes concernées peut constituer une atteinte aux droits individuels. Il appelle par ailleurs les professionnels des médias à éviter toute publication à caractère discriminatoire ou stigmatisant.

Dans son communiqué, le CORED rappelle enfin que les réseaux sociaux ne constituent pas des espaces échappant aux règles professionnelles et juridiques. L’organe d’autorégulation exhorte les acteurs des médias à faire preuve de responsabilité, soulignant que la diffusion de contenus insultants ou irrespectueux envers les institutions, les autorités ou les citoyens peut porter atteinte à la cohésion sociale et à la stabilité du pays.