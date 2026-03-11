Arrestations d’acteurs publics : Seydi Gassama dénonce une atteinte à la liberté d’expression

Depuis le début de l’année, le Sénégal enregistre une série d’interpellations et de placements en détention visant des acteurs politiques, des activistes et des professionnels des médias. Les personnes concernées sont, pour la plupart, poursuivies pour diffusion de fausses nouvelles, injures publiques ou offenses envers des autorités publiques.

Réagissant à cette situation dans une publication sur les réseaux sociaux, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a exprimé son inquiétude face à la multiplication de ces arrestations. Tout en appelant les citoyens à faire preuve de responsabilité dans l’exercice de leur liberté d’expression, il a dénoncé les détentions liées à des infractions telles que la diffamation, l’injure publique, l’offense au Chef de l’État ou encore la diffusion de fausses informations.

Le défenseur des droits humains a également exhorté les autorités à garantir une meilleure protection de la liberté d’expression, qu’il considère comme un pilier essentiel de tout État démocratique. Il a plaidé pour la suppression des peines privatives de liberté dans ce type d’infractions, recommandant plutôt le recours à des procédures civiles permettant aux victimes de réclamer des réparations sous forme de dommages et intérêts.

Parmi les cas récents figure celui de l’animateur Daouda Waly Ndiaye, placé en garde à vue le mardi 10 mars à la Section de recherches. Cette interpellation serait liée à des propos jugés offensants ainsi qu’à la diffusion d’une caricature du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.