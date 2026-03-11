Abass Fall salue l’adoption du durcissement des peines liées à l’homosexualité

L’Assemblée nationale a franchi une étape législative majeure en adoptant le durcissement des peines contre l’homosexualité. Ce vote, porté par 130 députés du parti PASTEF, intervient en pleine période de Ramadan et de Carême, marquant une volonté de rupture nette avec les législatures précédentes.

Pour Abass Fall, ce vote valide la posture du Premier ministre Ousmane Sonko qui, lors de son dernier passage devant les députés, avait anticipé le refus de l’opposition de s’associer à ce texte. Les partisans du pouvoir estiment que cet acte met fin à douze années de tergiversations politiques sur la question des mœurs au Senegal.

Le vote de cette loi est présenté comme un acte de souveraineté face aux pressions internationales. En durcissant les sanctions, la majorité parlementaire affirme privilégier les valeurs culturelles et religieuses du pays, refusant de plier devant les financements extérieurs souvent assortis de conditions liées aux droits des minorités sexuelles.