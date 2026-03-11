Guy Maruis Sagna : «Ousmane Sonko est le seul chef de la majorité parlementaire Pastef»

Alors que les rumeurs font état de tensions persistances au sein de l’exécutif, le Premier ministre Ousmane Sonko a confirmé que la gouvernance politique du pays est caractérisée par une «cohabitation douce». Au même moment, le chef de l’Etat a remobilisé ses troupes réunis au sein de la «Coalition Diomaye Président», afin qu’ils préparent les prochaines échéances électorales.

Dans ce contexte, le député Guy Marius Sagna a prévenu, ce mercredi 11 mars, qu’Ousmane Sonko est «le seul chef de la majorité parlementaire» du Parti Patriote africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), en présence du ministre Bamba Cissé, venu défendre le projet de loi qui vise le durcissement des sanctions contre les homosexuels.

«Ousmane Sonko est le seul chef de la majorité parlementaire Pastef. Monsieur le ministre, quand vous irez au gouvernement, quand vous irez en réunion des Conseil de ministres, rappelez à certains de vos collègues qu’il n’y a qu’un seul chef : son nom est Sonko», a dit Guy Maruis Sagna, sous les acclamations de certains de ses collègues.

Dans la bataille qui se joue entre le Président et son Premier ministre, les députés du Pastef, en majorité, ont déjà pris position pour Ousmane Sonko. Pour l’heure, aucun d’entre eux n’a pris officiellement parti pour Diomaye Faye. Néanmoins, ce dernier bénéficie publiquement du soutien de plusieurs ministres dont Abdourhamane Diouf, qui avait déclaré que l’Assemblée nationale est « diomayenne » (en majorité favorable à Diomaye).

Avec Pressafrik