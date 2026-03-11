Homosexualité : Abdou Mbow accuse le gouvernement de « renier ses engagements »

Le député Abdou Mbow, figure influente de l’Alliance pour la République (APR, opposition), a vivement critiqué, ce mercredi 11 mars, la position du gouvernement sénégalais lors de l’examen du projet de loi visant à renforcer la répression de l’homosexualité. Selon lui, les autorités actuelles porteraient un « agenda LGBT », en contradiction avec leurs engagements politiques antérieurs.

Prenant la parole à l’Assemblée nationale, le parlementaire a accusé le régime de ne pas avoir tenu ses promesses de campagne. « Vous êtes un régime qui ne dit pas la vérité. L’histoire nous a donné raison (…) sous prétexte de cette nouvelle loi, on a rendu l’homosexualité permissive au Sénégal », a-t-il déclaré, suscitant de vives réactions et des protestations parmi les députés de la majorité.

Au cœur de la controverse, Abdou Mbow reproche notamment au gouvernement d’avoir abandonné l’option d’une criminalisation plus explicite de l’homosexualité, pourtant évoquée durant la campagne électorale. Il a également critiqué la venue au Sénégal, en mai 2024, de Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement politique français La France insoumise, qu’il présente comme un défenseur des droits LGBT.

Insistant sur la nécessité de préserver les « valeurs » du pays, le député de l’opposition a réaffirmé son soutien à une criminalisation renforcée des actes qualifiés d’« actes contre nature ». Le nouveau texte en discussion, destiné à remplacer une loi datant de 1965, prévoit des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans pour les infractions concernées. Une disposition qu’Abdou Mbow juge insuffisante, estimant qu’elle ne constitue pas un véritable durcissement législatif.

De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko avait reconnu, début février 2026, que la criminalisation du phénomène figurait parmi ses engagements politiques, tout en affirmant que le renforcement des sanctions prévu par la nouvelle loi produirait « les mêmes effets » sur le plan juridique et dissuasif.