Caricatures du Prophète : Le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour exige des excuses à Macron

Les propos du Président Emmanuel Macron continue d’outrer le monde musulman. Hier, le Khalife général des Tidianes a demandé au Président Français de présenter des excuses.

« C’est aussi notre manière de le défendre de toutes nos forces et de résister aux attaques organisées contre nos convictions et sentiments, à travers une incrimination offensante de notre Prophète, paix et salut sur lui, au nom de la liberté d’expression et de la politique du je-m’en-foutisme», a dit Serigne Babacar Sy Mansour. Avant d’ajoute : «Fidèle à l’esprit de ce message fait 4 d’humanisme mais aussi de sacralité de la vie humaine, nous condamnons les actes ignobles qui sont d’un autre âge, perpétrés, à son nom et au nom de notre religion, par des simples d’esprit, au solde de forces obscures. Nous restons convaincus, que l’horreur de la provocation née des caricatures et des déclarations irresponsables de dirigeants politiques ne sauraient justifier les actes perpétrés ces derniers jours.»