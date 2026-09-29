CCJS : Diomaye invite les jeunes conseillers à formuler des propositions concrètes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement installé le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS). À cette occasion, il a appelé les nouveaux conseillers à prendre pleinement leur part dans la transformation du pays et à formuler des propositions concrètes à l’attention des pouvoirs publics.

« Apportez-nous des avis précis, chiffrés, praticables », a lancé le chef de l’État aux membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, les invitant à faire remonter des contributions susceptibles de nourrir l’action publique.

Bassirou Diomaye Faye s’est engagé à ce que les propositions formulées par les conseillers soient examinées. Il a également annoncé qu’ils pourraient être reçus lorsque la situation le nécessitera. Le gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, devra par ailleurs leur ouvrir ses portes sur des questions liées notamment à l’orientation, à la formation professionnelle et aux compétences numériques.

Le chef de l’État a invité les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers à adopter la même démarche et à accompagner cette dynamique de participation de la jeunesse.

Dans la dernière partie de son discours, Bassirou Diomaye Faye a établi un lien entre la responsabilité confiée aux jeunes conseillers et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre. « L’Afrique accueille, Dakar célèbre et le monde vous regarde », a-t-il déclaré, appelant les jeunes à montrer ce qu’un Sénégal attaché à son histoire et tourné vers l’avenir est capable de réaliser.

Le président a notamment rappelé la portée symbolique de l’accueil de la flamme olympique sur le continent africain ainsi que la responsabilité confiée à la jeunesse sénégalaise à l’occasion de cet événement.

Revenant sur son propre parcours, Bassirou Diomaye Faye a rappelé qu’il s’était engagé en politique en 2014, à l’âge de 34 ans, avant d’être élu président de la République à 44 ans. « Le peuple lui a dit que son tour n’était pas pour demain », a-t-il déclaré, faisant référence à la place de la jeunesse dans la construction de l’avenir du pays.

Le chef de l’État a également évoqué ses enfants, appelés à grandir dans un monde profondément marqué par les nouvelles technologies. « Je ne suis pas inquiet pour eux. Je ne suis pas inquiet pour vous », a-t-il assuré, estimant que la force de la jeunesse sénégalaise réside notamment dans les valeurs transmises par le pays. « L’inquiétude n’est pas mon rôle, la dissiper est ma mission », a-t-il ajouté.

Pour conclure, Bassirou Diomaye Faye est revenu à la métaphore de la case d’initiation utilisée au début de son discours. « La République vous a pris en appartenance. Elle vous a confié une charge. (…) Le pays vous attend dehors », a-t-il déclaré avant d’installer officiellement le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal.