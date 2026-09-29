Éthiopie-Sénégal (0-1) : Les Lions assurent l’essentiel sans vraiment rassurer

Le Sénégal s’est imposé sur la plus petite des marges face à l’Éthiopie (0-1), ce mardi au Bahir Dar Stadium. Une victoire qui permet aux Lions d’assurer l’essentiel, sans pour autant totalement rassurer dans le contenu. Grâce à ce succès, les champions d’Afrique en titre se relancent après une période plus délicate et occupent la deuxième place du groupe derrière le Mozambique, large vainqueur du Soudan (4-1).

Le Sénégal restait sur une seule victoire lors de ses sept derniers matchs, un succès obtenu face à l’Irak (5-0). Cette victoire en Éthiopie constitue donc un résultat important pour les hommes de Patrick Vieira. Ils ont également réussi à préserver leur cage inviolée face à une équipe éthiopienne conquérante, qui a cherché à rivaliser jusqu’au bout.

Les Walya ont pourtant entamé la rencontre avec beaucoup d’ambition. Mais leur bonne entame a rapidement été sanctionnée par l’ouverture du score sénégalaise. Servi idéalement par Nicolas Jackson, auteur d’un joli travail, Ibrahim Mbaye a trouvé la faille dès la 11e minute. L’attaquant a enchaîné un contrôle orienté et une frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne.

Cette ouverture du score récompensait une bonne entame des Sénégalais, qui avaient déjà failli ouvrir la marque par Pape Gueye dès la 3e minute. Ibrahim Mbaye, auteur de deux pertes de balle dangereuses aux 5e et 7e minutes, s’est ensuite parfaitement repris en donnant l’avantage aux Lions.

Mais après ce but, le Sénégal a progressivement perdu le contrôle de la rencontre. Les Lions sont tombés dans un faux rythme, avec de nombreuses erreurs techniques et plusieurs pertes de balle au milieu de terrain. Face à un bloc éthiopien volontaire et intense, les Sénégalais ont eu du mal à développer leur jeu et à enchaîner les transmissions.

Les Éthiopiens ont alors multiplié les initiatives et auraient pu revenir au score juste avant la pause. Fikru a notamment bénéficié d’une grosse occasion à la 45e+1 minute, sans parvenir à tromper la défense sénégalaise.

Au retour des vestiaires, le scénario n’a pas véritablement changé. Le Sénégal a continué à éprouver des difficultés dans l’utilisation du ballon. Les Éthiopiens ont accentué la pression et se sont procuré plusieurs situations dangereuses.

Yehvann Diouf s’est notamment illustré à la 57e minute en empêchant Markneh d’égaliser de la tête. Le gardien sénégalais a ainsi préservé l’avantage des Lions après une percée de Gugsa, qui avait pris le dessus sur Malang Sarr.

Nicolas Jackson aurait pu définitivement mettre le Sénégal à l’abri en fin de rencontre, mais il n’a pas réussi à concrétiser une occasion immanquable à la 86e minute. Cette situation n’a toutefois pas empêché les Lions de conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Au terme de la rencontre, le Sénégal repart donc d’Éthiopie avec les trois points et une victoire importante au classement, mais sans avoir totalement dissipé les interrogations liées à son niveau de jeu.

Patrick Vieira aura désormais l’occasion d’effectuer une large revue d’effectif lors du prochain match amical face aux Comores, dimanche au Vélodrome. Il pourra notamment compter sur les anciens Marseillais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Les Lions devront ensuite afficher un visage plus convaincant lors de la prochaine trêve internationale, en novembre, pour dissiper davantage les doutes qui entourent l’équipe.