Ce cadre de l’APR étale les plus gros mensonges de Sonko

SONKO ET LA MANIPULATION DE L’OPINION

Il avait planifié sa démission

« Tout le monde, y compris mes collègues et moi savaient que j’allais quitter l’administration publique. Je leur avais dit cela et, d’ailleurs, j’avais même fixé un délai pour quitter l’administration de la fonction publique. Et entre le délai que je mettais fixé et la date de ma radiation le différentiel était environ de six (06) mois. » dixit SONKO dans l’émission SENSHOW avec le journaliste Pape Cheikh SYLLA à la 29eme minute ..

En réalité, à travers les déclarations de Sonko, leader du PASTEF, on se rend nettement compte de son manque de courage et de patriotisme pour un leader qui s’en prévaut.

le leader du PASTEF a usé de TARTUFFERIES doublé de manipulation violant toutes les règles d’éthique et de déontologie gouvernant l’administration publique, pas de réserve ni de retenue dans le but uniquement de se faire radier de la fonction publique afin de mieux se concentrer à ses activités souterraines.

(Feu L.S Senghor, Tanor, Djibo KA sont tous partis avec leur secrets d’état sans compter ceux qui vivent avec)

En 2013 sur le plateau de 2STV avec Pape Allé Niang à la 8eme minute, il défendait son mentor d’alors Tahibou Ndiaye le plus grand prédateur foncier au Sénégal condamné et qui a du cautionner 3,6 milliards pour être libéré or Sonko dans cette émission disait que le Monsieur n’a pas un sou pour payer ses avocats.

– Il est allé à Paris pour dédicacer son livre disant qu’il a été censuré alors que le livre « copié collé » sur des articles de presse du journaliste opposant Baba Aidera circulait à Dakar librement et ce dernier avec qui il a eu des bisbilles confirme lui avoir balancé les infos par coupures de journaux.

– En Aout 2018 il avait déclaré que sa vie était en danger alors qu’il circulait librement dans le pays vaquant à ces occupations.

– En Mai 2018 ce gros nullard à part la Fiscaliste expert en TOUT avait commis une bourde monumentale sur la répartition de parts du Pétrole entre le Sénégal et la Mauritanie invitant des critères démographiques ( taux de natalité, etc …..) et revenir un mois après pour non seulement reconnaitre son erreur mais essayer de repréciser sa pensée et nous parler d’appréciation.

– Il est revenu cette fois ci avec toujours la même pratique ecrire un livre copié collé sur un jeune panafricaniste Ismaila Badji pour nous sortir SOLUTIONS en deux mois d’hibernation seulement avec une esthétique hors du commun

On se rappelle en Février 2019 le très curieux saccage de ses chaises en plastiques seulement avec comme seuls témoins ses gardiens sans toucher au matériel informatique le jour même de son déménagement à leur nouveau siège sise sur la VDN coïncidant avec la sortie de Mamour Diallo démontant les allégations de Sonko sans preuves sur l’affaire dite des 94 milliards alors qu’il était en pleine négociation sur la même affaire.

Rappelons que Sonko avait déclaré ne pas connaitre la famille espérant toucher un pourcentage du pactole soi-disant détourné et il le faisait en catimini à travers 3 sociétés écrans toutes liées à lui ATLAS-MERCALES-AB PARTNERS et dès que Madiambal a dévoilé ce que Sonko tramait, il n’a eu que l’injure à la bouche en guise de réponse

– ľhistoire de Gendarmes s’incursant dans sa demeure familiale cousue de tous mensonges confondant Forces Armées et Ministère de l’intérieur et ignorant royalement que la Gendarmerie n’y est pour rien car n’intervenant pas dans cette zone.

Le leader Sonko, messie surdoué du PASTEF imbus de sa personne avec son « JE » qu’il affectionne dans sa gymnastique verbale peint hors du commun des mortels par ses partisans détenant les solutions de ce PAYS le Sénégal doit revoir sa démarche de conquête du Pouvoir qu’on obtient pas par l’arrogance ni par les insultes.

Enfin cette toute dernière affaire d’audience , dans son énième mensonge Sonko jure pour convaincre et c’est l’une des pires choses qui peut arriver à un homme politique en manque de confiance. En POLITIQUE, LE SILENCE EST UN ART

Le Président Macky SALL a fait des dizaines de milliers de kilomètres, écouté, entendu et parlé avec les populations qui sont à pas de cheval entre le Sénégal et ses pays frontaliers avant de faire son offre politique le Yonnu Yokuté qui lui a valu d’être porté à la MAGISTRATURE SUPRÊME.

Attendons l’heure de la mesure du degrés d’atteinte des objectifs

Le peuple jugera…..

Mbaye DIENE

APR Grand Yoff / Khar Yalla

Cadre républicain