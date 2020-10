Malick Sall, le ministre qui libère des suspects et sanctionne les juges

Depuis quand un ministre de la justice intervient pour faire libérer un prévenu. C’est le monde à l’envers au Sénégal.

Le juge Ngor Diop qui a été affecté illégalement a déclaré avoir refusé la demande expresse du ministre de la justice pour faire libérer le marabout Mamadou Loum qui avait été déféré pour des faits de dévastation de récoltes et de menaces simples de voies de fait ou de violences.

Par la suite, le juge aurait refusé de se plier à la demande de mise en liberté provisoire, souhait exprimé par le Garde des Sceaux. « Il a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement assorti du sursis. Mais le plus grave dans cette histoire, c’est l’intervention du ministre de la Justice Me Malick Sall…cet homme ne mérite plus d’être dans le gouvernement.