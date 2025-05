Ce député boit une bière dans sa chaussure…pour son dernier discours,

C’est ce qui s’appelle partir en beauté. Pour son dernier jour au Parlement australien ce jeudi 22 mai, le député travailliste Kyle McGinn a conclu son discours par un geste atypique : retirer sa chaussure, y verser une bière, et la boire d’un trait.

« J’ai longuement réfléchi à la façon dont je finirais ce discours, et je pense que mes électeurs des Goldfields apprécieront particulièrement », a d’abord déclaré le député qui concluait son deuxième mandat. « Il n’y a qu’une seule façon de faire, et je suis habitué à me faire gronder, alors autant en finir, mais je voudrais dire aux membres et aux électeurs de toute l’Australie-Occidentale merci pour deux mandats formidables, santé ! », a-t-il ensuite terminé son discours, avant d’ouvrir sa canette de bière, de la verser dans sa chaussure, et de la siffler d’un trait.

De quoi provoquer les rires de bon nombre de ses collègues députés. Moins de la présidente de la séance, qui l’a immédiatement appelé à se rasseoir.

Ce geste, qui peut paraître absurde pour notre regard francophone, est en réalité très connu en Australie, et porte un nom : le « shoey ». Cette tradition consiste, comme l’a fait ce député, à boire – très souvent de l’alcool – dans sa chaussure, souvent pour célébrer une occasion ou un moment fort.

Le « shoey » avait notamment été popularisé aux yeux du monde par le pilote australien de Formule 1 Daniel Ricciardo, ex-chouchou des fans et qui célébrait la grande majorité de ses podiums en buvant le champagne protocolaire… dans sa chaussure.

Mais pour Kyle McGinn, faire ce geste au sein du Parlement australien n’était pas simplement qu’une façon de célébrer son départ. Le député a expliqué aux médias locaux avoir fait cela pour montrer que des « gens ordinaires » sont également députés. « Je pense que le Parlement peut souvent sembler inaccessible. Je me souviens que, lorsque j’y suis entré pour la première fois, je pensais que ce n’était qu’une affaire de politiciens. Mais il y a aussi des gens normaux ici », a-t-il ajouté, insistant sur sa volonté de rendre la politique ouverte à tous. Il aura en tout cas marqué les esprits jusqu’en France.

