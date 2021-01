Ce garçon de 7 ans sauve sa famille d’un incendie !

Ce garçon de 7 ans a accompli un acte héroïque en sauvant sa famille d’un incendie.

Ce garçon a sauvé sa petite sœur de l’incendie

C’est dans la ville de New Tazewell dans le Tennessee, aux États-Unis, que cet exploit a eu lieu. Un enfant tout juste âgé de sept ans a accompli un acte héroïque en sauvant la vie de sa petite sœur dans l’incendie de leur maison. Malgré les flammes, Eli est retourné chercher le bébé de 22 mois qui était coincé dans sa chambre.

Dans la nuit du 8 au 9 décembre, la mère de famille est réveillée par une odeur de fumée. Les deux parents ainsi que deux de leurs trois enfants réussissent à sortir à temps de leur maison qui prenait feu. Erin, un bébé âgé de 22 mois est resté coincé dans sa chambre qui était inaccessible à cause des flammes rapporte CNN .

« La fumée et le feu étaient si épais que je n’avais aucun moyen de l’atteindre » , explique Chris Davidson, le père de famille. « Nous sommes sortis pour l’atteindre par la fenêtre, mais je n’avais rien sur quoi me tenir pour l’atteindre. Alors j’ai pris Eli, qui est passé par la fenêtre et a pu l’attraper dans son berceau » , raconte-t-il.

« Nous ne pouvions pas être plus fiers d’Eli. Il a fait quelque chose qu’un adulte ne ferait pas » . L’enfant de 7 ans considéré comme un héros raconte son exploit à CNN : « Je pensais que je ne pouvais pas le faire, mais j’ai dit : je l’ai eue, papa. J’avais peur, mais je ne voulais pas que ma sœur meure » .

« Nous avons perdu tout ce que nous avons jamais eu »

La famille Davidson est une famille d’accueil qui a accueilli 34 enfants, dont Eli qui a sauvé Erin, que le couple a adopté.

Selon CNN, à l’arrivée des pompiers, la maison était déjà engloutie par les flammes. Le chef des pompiers de New Tazewell a déclaré que, le lendemain de l’incendie, « il ne restait plus rien« .

« Nous avons perdu tout ce que nous avons jamais eu. Nos vies entières étaient dans cette maison. Nos trois voitures ont également été endommagées dans l’incendie » .

La famille soutenue

La famille Davidson est hébergée par un proche qui réside à proximité de leur ancienne maison. Une cagnotte GoFundMe a été créée pour aider la famille à rebondir face à cette tragédie. Plus de 300 000 dollars de don ont déjà été récoltés sur un objectif de 5 000 dollars. Les enquêteurs soupçonnent des câbles électriques d’être à l’origine de l’incendie.