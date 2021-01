Karim Wade, l’homme qui se moque du Sénégal et des Sénégalais

Depuis le Qatar, Karim Wade se fend d’un message à la Nation dans lequel il attaque le président Macky Sall. « Comme toujours, le Chef de l’Etat Macky SALL a déçu les attentes des Sénégalais. Il n’a même pas été capable de respecter ses promesses sur une gestion « sobre et vertueuse » déclare-il.

Mais lui-même Karim Wade, a-t-il été capable de défendre les Sénégalais contre Macky Sall…sur le terrain politique ?

Message au peuple sénégalais : De qui se moque Karim Wade ?

Voilà, l’une des plus grosses escroqueries politiques dans l’histoire du Sénégal qu’a seulement de la peine à faire avaler aux Sénégalais par le fils de Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal.

Karim Wade est un enfant gâteux qui ne s’était jamais illustré sur la scène politique, mais qui s’est retrouvé un beau jour au-devant de la scène politique nationale qu’avec l’accession de son père à la Présidence de la République. Dans tous les combats du peuple sénégalais menés contre le régime du Parti socialiste (PS) à l’époque, Karim Wade n’y a jamais participé.

Parce que son père était Président de la République du Sénégal, Karim Wade s’était vu pousser des ailes, car ayant goûté aux délices du pouvoir. Me Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, Karim Wade était parvenu à se débarrasser de tous ceux qu’il pensait au Parti démocratique sénégalais (PDS) pouvant l’empêcher dans son rêve fou de succéder son père au pouvoir.

Karim Wade, voilà un gus qui ne s’est jamais retrouvé au front lors des combats du peuple sénégalais pour un mieux lendemain de la nation, veut se mettre aujourd’hui dans la peau de l’homme providence du Sénégal.

Dans son « exil doré » au Qatar, Karim Wade qui a peur de remettre ses pieds au Sénégal où il est attendu par la justice, ose se fendre d’un message de nouvel an à l’endroit du peuple. Un message à travers lequel, il s’en prend au régime du Président de la République Macky Sall qu’il n’ose qu’ainsi affronter.

Ce message est en réalité destiné à tous ceux qui au PDS, se mettent aujourd’hui à douter de son engagement à prendre le flambeau de son père pour mener la lutte pour la reconquête du pouvoir. Karim Wade s’illustre piètrement.

Après avoir formulé ses vœux à l’endroit du peuple sénégalais, le voilà qui revient pour dire ce qui l’avait conduit à apporter sa contribution au gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Karim Wade démontre que derrière son acte, se posaient des calculs politiques opportunistes, puisqu’il dit qu’il l’a fait alors que « les autorités sénégalaises n’ont cessé de violer (ses) droits les plus élémentaires depuis 2012 ». Donc, sa contribution, il ne l’a pas uniquement fait pour aider le peuple sénégalais durement éprouvé.

Karim Wade est dans des calculs purement politiciens, car se sentant de plus isolé de la scène politique nationale au moment où dans l’opposition, des figures comme Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, prennent le devant sur la scène politique nationale. En même temps, il cherche à éteindre le feu qui s’allume au PDS, où certains ne supportent plus d’être sur le terrain à se battre pour lui, alors qu’il est dans son confort à travers son « exil » au Qatar, et n’osant même pas bouger le plus petit doigt.

Karim Wade se moque du Sénégal et des Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru