Ce milliardaire demande à ses ravisseurs de le…tuer

Le milliardaire tanzanien Mohammed Dewji, qui a été kidnappé et maintenu en détention pendant dix jours en octobre dernier, a déclaré qu’il était prêt à mourir après avoir été désorienté par sa captivité.

Dewji, âgé de 43 ans, qui est largement considéré comme le plus jeune milliardaire d’Afrique, a déclaré à la BBC qu’il avait demandé à ses ravisseurs de lui tirer dessus. Il s’adressait pour la première fois aux médias grand public depuis son enlèvement devant un gymnase d’hôtel dans la principale ville du pays, Dar es Salaam.

Pourquoi j’ai demandé au kidnappeur de me tirer dessus

Dewji a déclaré qu’il était désorienté et qu’il avait les yeux bandés au moment où il a demandé aux ravisseurs de mettre fin à ses jours.

Vous êtes désorienté, vous êtes fatigué, car c’est une forme de torture.

«J’avais les yeux bandés et il y avait des moments où ils continuaient de me menacer avec des armes à feu à la tête et cinq jours, six jours plus tard, je pensais que je perdais la vue», a raconté Dewji.

«[Le kidnappeur] était comme » je vais te tirer dessus « et moi-même » je peux te tirer et me tuer « , parce que je le perdais. Vous êtes désorienté, vous êtes fatigué, car c’est une forme de torture. »

Dix jours après son enlèvement, Dewji a été libéré et il a déclaré qu’aucune rançon n’avait été versée.

Ni les autorités tanzaniennes ni Dewji n’ont clairement établi le motif de son enlèvement. Le milliardaire a déclaré avoir été abandonné dans un champ près du même hôtel où il avait été enlevé.

«Je ne sais toujours pas pourquoi c’est arrivé», a-t-il déclaré. «De toute évidence, l’intention semblait être de l’argent qu’ils voulaient. Finalement, ils m’ont laissé sans argent.

Mousa Twaleb, chauffeur de taxi tanzanien, est le seul suspect détenu dans le cadre de cette affaire.

Leçons de l’épreuve

Dewji dit qu’il a apporté quelques changements à son style de vie à la suite de cette expérience traumatisante, notamment en remplaçant les lumières de sa maison par des ampoules plus brillantes et en abandonnant son habitude de faire du jogging seul sur la plage.

Avec une richesse estimée à 1,5 milliard de dollars (980 millions de livres sterling), M. Dewji a déclaré que l’expérience avait également intensifié son appétit de « redonner ».

Il dit qu’il investira jusqu’à 400 millions de dollars dans l’agriculture en Tanzanie au cours des deux prochaines années, « sans but lucratif, mais pour avoir un impact ».

Sa société, MeTL, a des intérêts dans la fabrication de textiles, la minoterie, les boissons et les huiles alimentaires dans au moins six pays africains. Dewji est réputé avoir transformé la société de commerce de gros et de détail en un conglomérat panafricain de plusieurs milliards de dollars.