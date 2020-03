Ce très grand chanteur africain est mort hier du Coronavirus…

Coronavirus : Aurlus Mabélé le roi du soukous a été emporté par le coronavirus

Le roi du soukous est mort. Aurlus Mabélé est décédé jeudi 19 mars 2020 à Paris. C’est sa fille Liza Monet qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. L’enfant de Brazzaville au Congo a été emporté par le coronavirus.

Une légende, un monstre sacré, une véritable icône, le roi de la danse et des « sappeurs » a tiré sa révérence à 67 ans. L’enfant de Brazzaville au Congo a été emporté par le coronavirus. L’annonce officielle de son décès a été annoncé par sa fille Liza Monet

« Mon papa est mort ce matin du coronavirus… Merci d’honorer sa mémoire. C’est une grande légende du Soukouss que le peuple congolais perd aujourd’hui. Je suis inconsolable et effondrée. Mon papa que j’aime tant … Aurlus Mabele … »

De son vrai nom Aurélien Miatsonama, il a fondé le groupe Loketo qui dans les années 80 a écumé les scènes de Martinique, de Guadeloupe de Guyane et de la Réunion grâce à Michel Nicole, l’un des organisateurs de l’époque. Ce chanteur hors pair accompagné par le célèbre Diblo Dibala a vendu plus de 10 millions de disques en 30 ans de carrière.

On se souviendra des performances de l’artiste en chant et en danse, mais aussi sa grande gentillesse et sa force communicative.

Aurlus Mabelé a été l’ambassadeur de la musique Africaine dans le monde avec son groupe Loketo. Il a fait danser les Antilles-Guyane et la caraïbe avec ses tubes de soukous : “Embargo”, ”Loketo”, “Vacances aux Antilles”, Zebola”, “Waka Waka”…