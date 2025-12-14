CEDEAO : Le Sénégal va présider la Commission sur la période 2026-2030

Le Sénégal a été désigné pour assurer la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030. L’annonce a été faite à l’issue de la 68ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation, tenue le 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria.

Selon un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, cette attribution constitue une première pour le Sénégal. Elle résulte d’un processus de concertations mené entre les États membres de la CEDEAO.

Les autorités sénégalaises estiment que ce choix traduit la confiance accordée au pays par ses partenaires communautaires et la reconnaissance du rôle qu’il joue au sein de l’espace ouest-africain. Il intervient dans un contexte marqué par des enjeux régionaux liés à la gouvernance, à la stabilité politique et à l’intégration économique.

Le communiqué souligne également que cette désignation s’inscrit dans la continuité de l’engagement du Sénégal en faveur du renforcement de la CEDEAO, de l’intégration régionale et du développement harmonieux de l’Afrique de l’Ouest.

À cette occasion, le Sénégal a exprimé sa gratitude à l’ensemble des États membres pour la confiance accordée et a réaffirmé sa volonté de contribuer à la consolidation de l’organisation communautaire ainsi qu’à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région.