Guinée-Bissau : la société civile ouest-africaine presse la CEDEAO de publier les résultats électoraux

Dix-sept organisations et mouvements de la société civile d’Afrique de l’Ouest ont appelé la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à publier sans délai les résultats des élections présidentielles et législatives tenues en Guinée-Bissau le 23 novembre 2025. Cet appel figure dans une déclaration conjointe rendue publique à la veille de la 68ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation sous-régionale, prévue le 14 décembre à Abuja.

Les signataires, parmi lesquels figurent notamment Tournons La Page, AfricTivistes, la Ligue bissau-guinéenne des droits de l’Homme (LGDH), le Réseau national des acteurs de développement durable (RENADE) et Front Citoyen Togo Debout, se disent profondément préoccupés par la situation politique en Guinée-Bissau, depuis la prise de pouvoir par les militaires le 26 novembre 2025.

Dans leur déclaration, les organisations rejettent toute qualification de « coup d’État » et parlent plutôt d’un « complot d’État » qu’elles attribuent à l’ancien président Umaro Sissoco Embaló. Elles dénoncent ce qu’elles qualifient de manœuvre visant à empêcher la publication officielle des résultats du scrutin, pourtant salué par la communauté internationale comme libre, transparent et apaisé.

La société civile rappelle que, malgré la destruction alléguée de certaines copies de procès-verbaux au niveau de la Commission nationale des élections (CNE), des exemplaires authentiques existent toujours auprès d’autres institutions, notamment les commissions régionales électorales et les gouvernorats, conformément à la loi électorale bissau-guinéenne.

Face à cette situation, les organisations exhortent la CEDEAO à maintenir une pression constante sur les autorités militaires afin qu’elles respectent la volonté du peuple bissau-guinéen et publient immédiatement les résultats des élections. Elles demandent également que les conditions nécessaires soient créées pour l’installation sans délai du président démocratiquement élu, conformément à la Constitution, et appellent à des sanctions ciblées contre les auteurs et complices de ce qu’elles qualifient de « complot d’État ignoble ».

La déclaration s’adresse aussi directement aux autorités militaires de Guinée-Bissau, leur demandant la libération immédiate de l’opposant Domingos Simões Pereira, ancien Premier ministre, ainsi que de toutes les personnalités politiques détenues de manière arbitraire. Les signataires appellent enfin à une coopération étroite avec la CEDEAO et la communauté internationale afin de faciliter l’investiture du président élu.

« La publication des résultats des élections et le respect de la volonté du peuple bissau-guinéen sont les seuls moyens de garantir durablement la stabilité et la paix en Guinée-Bissau », conclut la déclaration