Géostratégie : Pastef étend ses tentacules en Asie Centrale et réduit les angles morts de la diplomatie sénégalaise

Sur invitation spéciale du Dr Aziz ALAKBARLI, Président du Conseil d’administration de « Western Azerbaïdjan Community », Djily Mbaye FALL militant du Pastef à l’unité 26 des Parcelles Assainies (Dakar) s’est rendu à Bakou pour participer à un symposium international sur la Justice et la paix au Sud Caucase.

Sur le plan géopolitique, cette conférence tenue le 05 novembre 2025 était l’occasion de faire le suivi de l’accord de paix entre Erevan et Bakou signé en août 2025 à Washington entre le Premier ministre arménien Nicole Pachignan et le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, sous l’égide du Président américain Donald Trump.

En marge de ce forum regroupant des diplomates, chercheurs, experts, analystes, ministres, parlementaires, haut gradés des armées et des représentants d’organisations internationales, l’émissaire Djily Mbaye FALL a échangé avec des officiels sur les pistes de collaboration entre le parti Pastef et « Western Azerbaïdjan Community » dans les domaines de la promotion de la paix, des droits de l’homme, de la Justice, la sécurité internationale et la résolution de conflits.

Le missionnaire a magnifié le rôle crucial de Bakou dans les relations internationales en tant que pacificateur des liens entres les Musulmans, les Chrétiens et les Juifs.

Djily Mbaye Fall a affirmé à ses interlocuteurs que son statut de Chef coutumier ‘ Sultan ’ est dédié au dialogue interculturel entre les descendants du prophète Abraham.

L’éclaireur a affirmé à différentes personnalités de la région que, sous le leadership du Président Bassirou Diomaye FAYE et du Premier ministre Ousmane SONKO, le Sénégal est davantage ouvert au partenariat avec les pays d’Asie Centrale (Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan et Tadjikistan) particulièrement dans la diplomatie économique.

L’engagement de la société civile internationale : Fondation, ONG et associations… dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme a été abordé.

Les interactions entre les peuples dans les domaines de la Jeunesse, de la Culture et des Sports se sont invitées au menu des échanges confirmant l’intérêt croissant entre Dakar et ces pays situés au bord de la mer caspienne.

Par ces actions de relations publics, la politique étrangère du Sénégal marquée par un repositionnement est devenue beaucoup plus séduisante aux yeux de potentiels alliés stratégiques.

Djily Mbaye Fall dit qu’il fera le plaidoyer auprès de sa hiérarchie politique pour contribuer à réduire, tant soit peu, ce qui parait l’angle mort de la diplomatie sénégalaise.