Le leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a annoncé sur sa page Facebook, que son domicile est encerclé par la Police et la Gendarmerie. « Je suis actuellement bloqué chez moi : mon domicile est encerclé par la police et la gendarmerie qui interdisent toute entrée et toute sortie. Ne pouvant faire face à la vérité des urnes, le régime anti-démocratique d’Alpha Condé tente de s’imposer par la force. Il est temps pour la Guinée de tourner la page de ce régime liberticide et fratricide », a écrit le Président autoproclamé sur le réseau social.