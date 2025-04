Ces affaires qui fragilisent l’État de droit sous le régime de Diomaye-Sonko

L’arrivée du président Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko était porteur d’espoir. Mais les nombreuses arrestations notées ces derniers jours inquiètent. Dans la sphère politique, nombreux sont ceux quo pensent que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne doit pas refaire les mêmes dérives autoritaires de l’ancien régime.

Les tentatives de Mansour Faye de sortir du territoire national ont encore échoué ! L’ancien ministre sous le régime de Macky Sall a annoncé, dans une publication sur sa page Facebook, avoir été une nouvelle fois empêché de voyager. « Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale que je viens d’être interdit d’embarquer sur le vol HF 0701 ce jeudi 10 avril 2025, malgré la présentation de l’ordonnance de la Cour suprême (n°12/2025) me rétablissant dans mes droits. Dans quel État sommes-nous ? », a-t-il dénoncé.

L’ex-ministre des Transports terrestres y voit une dérive autoritaire. Pourtant, cette sortie devait être accordée en principe. En effet, le 28 mars dernier, le juge des référés de la Cour suprême avait pourtant ordonné au ministre de l’Intérieur de lever les restrictions imposées à Amadou Mansour Faye, exigeant que la Police de l’air et des frontières (PAF) permette au maire de Saint-Louis de circuler librement. Une injonction confirmée par une ordonnance reçue mardi 1er avril 2025, enjoignant explicitement au ministère de l’Intérieur de motiver toute entrave à sa liberté de mouvement.

Mais les nouvelles autorités n’ont pas appliqué ces recommandations. Pire, Mansour Faye n’a toujours pas encore reçu la notification de ce qui l’empêche de sortir du pays. Une situation dénoncée par beaucoup d’acteurs politiques. Dans un communiqué publié ce vendredi, le FDR a réaffirmé son soutien au maire de Saint-Louis et ancien ministre, tout en dénonçant une « prise d’otage indigne de la démocratie sénégalaise ». Le Front estime que la résolution de ces abus passera nécessairement par des luttes populaires organisées à tous les niveaux. « Le temps est à l’action pour mettre fin aux dérives de ce régime. L’unité et l’organisation permettront de stopper brimades, privations de liberté et autres violations, afin de reconstruire un Sénégal juste et apaisé », souligne-t-il.

L’affaire Simon Faye est aussi un mauvais baromètre pour le régime en place. Auditionnés à la Brigade des affaires générales (BAG) au palais de justice de Dakar, le directeur et rédacteur en chef de la Zik FM et de la Sen Tv est placé en garde à vue. Le délit de diffusion de fausses nouvelles est visé dans cette affaire. Il avait été convoqué ce jeudi par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre d’une enquête ordonnée par le procureur de la République. Cette procédure fait suite à la diffusion par la SenTv d’un article, également publié sur sa page Facebook, concernant le déplacement annoncé du Premier ministre en Côte d’Ivoire.

Une arrestation qui fait réagir les acteurs de la presse. À l’unanimité, ils exigent sa libération. Dans un communiqué, le SYNPICS s’étonne de cette interpellation, soulignant que «Simon Faye, bien que responsable éditorial au sein de D-Media, n’est ni l’auteur ni le premier diffuseur du contenu incriminé». Le syndicat y voit une pratique inquiétante, rappelant «les années sombres du régime précédent, marquées par les arrestations arbitraires, les convocations et les emprisonnements ciblés de journalistes».

Rappelant que Reporters sans frontières (RSF) a classé le Sénégal au 94e rang mondial (sur 180 pays) dans son dernier rapport sur la liberté de la presse, le SYNPICS déplore une «répétition des méthodes liberticides». Le syndicat a aussi rappelé que Simon Faye, journaliste respecté par ses pairs, «n’a jamais fait l’objet d’aucune interpellation par les autorités auparavant».

Avant lui, il y’a eu les affaires Cheikh Yérim Seck et Kader Dia. Le journaliste avait été placé en garde à vue pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles après avoir déclaré dans une émission télévisée que les chiffres présentés étaient faux. Quant au chroniqueur de la Sen Tv, il avait aussi été placé en garde à vue pour diffusion de fausse nouvelle entre autres. En cause, ses déclarations dans une émission télévisée, faisant état d’une demande de pot-de-vin de la police pour permettre le passage de la pirogue dans laquelle 34 corps sans vie ont été découverts. Même Bougane n’a pas échappé à ces arrestations.

Depuis l’arrivée de Pastef au pouvoir, beaucoup d’activistes ont aussi eu maille avec la justice. Ardo Gningue en est un exemple vivant. Il a été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis, assortie d’une amende de 200 000 FCFA. Il était poursuivi pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, tenus sur les réseaux sociaux. Dans une publication, il interpellait le procureur de la République en des termes considérés comme irrespectueux. Il dénonçait l’absence d’enquête contre le journaliste Pape Assane Seck, qu’il accusait d’avoir tenu des propos similaires aux siens.

Ces va-et-vient entre la DIC, la Section de Recherches et le tribunal n’est pas une bonne publicité pour le nouveau régime. Les convocations ne doivent pas être une arme pour faire taire des voix discordantes. 54% des sénégalais ont placé leur confiance en Pastef. C’était pour éviter que la justice soit utilisée pour broyer des adversaires. Alors, les nouvelles autorités doivent éviter que cette confiance ne disparaisse. Le Pastef ne doit pas refaire les erreurs du passé.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn