Ces bandits forcent un homme à coucher avec sa…sœur

Une femme de 20 ans, Chioma Dioke, a raconté comment des ravisseurs ont forcé son frère aîné à avoir des relations sexuelles avec elle pendant qu’ils étaient en captivité.

S’exprimant mardi 28 juillet, Chioma a déclaré que les ravisseurs les avaient détenus dans un buisson appelé forêt de Sambisa situé à Ezzagu dans la zone de gouvernement local d’Ishielu, dans l’État d’Ebonyi.

Chioma, son frère et une autre victime s’étaient rendus à Onunwafor, Ezzagu, dans la région du gouvernement local d’Ishielu, dans l’État d’Ebonyi, à des fins commerciales avant d’être kidnappés et retenus en otage pendant cinq jours avant que la police ne vienne à leur secours.

Chioma, qui est de Nsukka dans l’État d’Enugu, et les deux autres victimes s’étaient rendues à Ezzagu pour vendre leurs produits qui comprenaient des nouilles, des couches et de l’huile.

L’entreprise impliquait une modalité qui permettait aux gens de la communauté d’investir de l’argent et ceux qui investissaient recevaient des sommes élevées en retour.

Cependant, le propriétaire de l’entreprise d’investissement se serait enfui de la communauté avec les paiements effectués par ses clients à l’insu de Chioma et de son frère.

En colère, les jeunes ont enlevé Chioma, son frère et l’autre personne impliquée dans l’entreprise et les ont retenus en otage dans la brousse. Ils ont été affamés, menacés et agressés sexuellement.

Racontant son calvaire aux journalistes du commandement de la police d’État à Abakaliki après son sauvetage de la tanière des ravisseurs. Chioma a déclaré qu’elle avait été violée à plusieurs reprises par des garçons de la communauté tandis que d’autres inséraient des mains, des bâtons et des bâtons dans sa partie intime. Elle a dit qu’ils avaient également forcé son frère à avoir des relations sexuelles avec elle même s’il leur avait dit que c’était de l’inceste et qu’il était interdit.

Elle a déclaré: « Une entreprise m’a embauché pour faire de la publicité pour les nouilles, les couches, l’huile et d’autres produits. Si vous investissez N1 000 dans l’entreprise, vous obtiendrez N1 500. Nous faisions juste cela et nous payions nos clients.

«Un jour, notre patron a voyagé. Je suis allé au bureau et je n’ai pas pu voir trois de nos collègues. Je n’ai vu que mon frère aîné et un autre gars qui travaillait avec nous. Comme nous étions trois au bureau, la communauté des jeunes sont venus et ont commencé à nous battre, exigeant où était notre patron, ils ont déchiré mes vêtements, mon pantalon et mon soutien-gorge et nous ont emmenés dans une forêt épaisse.

«Mes ravisseurs ont commencé à me molester; certains ont eu des relations sexuelles avec moi, tandis que d’autres ont inséré les mains dans mes parties intimes. Certains ont pressé mes seins.

«Après avoir fini de m’agresser, ils ont dit que mon frère aîné devait coucher avec moi. Ils ont porté mon frère, l’ont battu à fond et lui ont ordonné de commencer à avoir des relations sexuelles avec moi. Mon frère leur a dit que c’était contre notre culture. Ils ont insisté qu’il devait le faire et pointé une arme sur sa tête. Mon frère n’avait pas d’autre choix que de coucher avec moi.

« Après que le sang a jailli de mes parties intimes, ils ont ordonné à mon frère de nettoyer le sang. Quand il a refusé, ils l’ont battu à nouveau. Ils sont revenus vers moi et ont couché avec moi dans la mare de mon sang. »

«Après avoir de nouveau eu des relations sexuelles avec moi, certains d’entre eux sont venus me voir et ont inséré des bâtons dans mes parties intimes. Plus tard, ils nous ont emmenés dans une autre forêt où nous sommes restés quatre jours. S’ils entendent quelque chose comme un coup de feu, ils nous emmèneront à une autre forêt.

Les voleurs ont été retrouvés par la police qui en a abattus deux et arrêté les 3 autres (photo ci-dessous de Chioma (dos) et des ravisseurs)