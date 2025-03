Cette grosse erreur qui peut perdre Sonko et Pastef sur l’amnistie

Le Parti des Patriotes Africains du Sééngal pour le Travail, l’Ethique et la Ftaernité (PASTEF) est dans une polémique liée à l’amnistie. Les partisans de Ousmane Sonko veulent une abrogation partielle de cette loi. Mais du côté de l’opposition, on veut pousser le parti au pouvoir à abroger totalement l’amnistie. Mais les patriotes filent tout droit vers un piège. Certains directeurs généraux vont perdre le duo Diomaye-Sonko à force de jouer aux gendarmes et aux juges.

La nouvelle position de Pastef sur l’amnistie alimente les débats. Lors des dernières élections, le parti au pouvoir avait promis une abrogation de cette loi polémique. Presque un an après, le Pastef est toujours dans le flou. Il veut revoir certaines dispositions de la loi. Le député Amadou Ba, membre du Pastef, a déposé, fin février, une loi portant interprétation de la loi d’amnistie. Le président de la République qui a été saisi du dépôt de cette proposition a exprimé un avis favorable. Ainsi, moins de trois semaines après son dépôt, la proposition d’Amadou Ba va atterrir en séance plénière, le 2 avril prochain, en vue de son adoption.

Une position que beaucoup ne partagent pas dans le Pastef et chez certains défenseurs du PROJET. «Que l’actuel régime respecte sa parole. Il faut abroger cette loi, tout simplement», a déclaré Aliou Sané, rejetant tout prétexte lié à une interprétation de la loi. «Les citoyens resteront sur leur faim, même avec l’amendement qui a été annoncé. Actuellement, l’amnistie ne prend même pas en compte des actes comme la torture ou les traitements dégradants et inhumains. Des poursuites peuvent toujours être engagées si un citoyen dépose une plainte, conformément aux engagements internationaux », a rappelé le membre de Y’en a marre à Amadou Ba sur TFM.

Mais certains membres de Pastef risquent de perdre Ousmane Sonko et son parti. Un certain petit directeur général veut jouer à l’enquêteur. Dans une vidéo largement publiée sur les réseaux sociaux, il a déjà trouvé des capables sur les événements de 2021 à 2024. Il a fait savoir à qui voulait l’entendre que les pick-up de certains nervis venaient du siège de l’Alliance pour la République. Dans son raisonnement, il est préconisé même la dissolution de l’ancien parti au pouvoir. Des menaces qui sont tombées dans les oreilles d’une opposition avertie.

Pour d’autres membres de Pastef, il faut neutraliser tous les «kulunas» de l’APR. Pour ces personnes, Macky Sall et certains de ses suppos sont les véritables responsables des morts et blessés. Pendant ce temps, des pastéfiens veulent interpréter tout en oubliant les casseurs et les pyromanes. La seule chose qui intéresse ce groupuscule c’est de voir les membres de l’ancien système croupir en prison. Comme si celà aurait un impact positif dans la reconstruction prônée par les nouvelles autorités.

Pastef est en train de façonner l’amnistie à son image. Les partisans de Ousmane Sonko veulent être les enquêteurs. Ils vont aller trouver leurs coupables présumés et les délits qu’ils vont leur coller. Ils seront aussi juges et parties. Juge dans la mesure où ils ont déjà condamné les personnes qui seraient liés à ces événements. Une certaine pression aurait de graves répercussions sur les événements futurs. Cela va fortement impacter l’indépendance de la justice tant prônée par les nouvelles autorités.

A Pastef, on doit déjà commencer à respecter toutes les promesses faites sur l’amnistie. Mais les partisans de Ousmane Sonko doivent éviter d’influencer toute décision que les autorités judiciaires pourraient prendre. Car beaucoup sont d’avis sur une chose : Pastef est juge et partie dans cette affaire d’amnistie. En voulant tout faire et tout contrôler, certaines «têtes vides» de Pastef vont perdre le duo Diomaye-Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn