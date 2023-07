Cheikh Bara Dolli pour une réforme de l’article 28 de la Constitution

Cheikh Bara Dolli Mbacké réclame la réforme de l’article 28 de la Constitution. Cet article résume les caractéristiques des candidats à l’élection présidentielle.

« Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente cinq (35) ans au moins et de soixante quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. II doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle » a-t-on stipulé dans l’article.

Cheikh Bara Dolli Mbacké est candidat déclaré à la présidentielle mais il ne peut communiquer dans la langue officielle. Selon le parlementaire, cette disposition est une injustice, rapporte Le Quotidien. Elle est aussi un paradoxe car le député relève que 85 % des Sénégalais ne comprennent pas la langue officielle. Le député rapporte que la réforme de l’article 28 figurait parmi les points discutés lors du dialogue politique. Il regrette que cette réforme ne figure pas sur la liste des projets de loi à examiner à l’Assemblée nationale.