Cheikh Bassirou Dieng : «Que reproche-ton aux membres de la coalition Diomaye Président ?»

Que reproche-ton aux membres de la coalition Diomaye Président ?

Il est difficile de nettoyer quand il pleut car vous risquerez d’être mouillé, dit-on, mais il devient nécessaire dans un pays comme le Sénégal où il est facile de peindre aussi facilement en noir les gens pour un rien de rompre en un moment le silence pour mettre les points sur les i. En effet, la brouille notée depuis quelques jours au sein de la mouvance présidentielle avec notamment la décision du président de la République Bassirou Diomaye Faye de confier à Mme Aminata Touré Mimi le processus d’ouverture et de recherche de l’efficience opérationnelle de sa coalition et le refus de Pastef et son leader Ousmane SONKO de se plier à cette décision fait couler beaucoup d’encres et de salives. Chacun y va de son propre commentaire. Allant même jusqu’à vouloir peindre en noir les membres de la coalition Diomaye Président qui n’ont, à vrai dire, commis aucun crime de lèse majesté.

Les alliés sont restés logique dans leur démarche…

Dans cette situation politique embarrassante que nous vivons, tous les membres de la coalition Diomaye Président sont juste restés logique dans leur position initiale. Ils n’ont jamais varié dans leur décision de soutenir sans ambages Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Faye comme le Premier ministre le leur a demandé le samedi 6 avril 2024 au King Fahd Palace lors de la rencontre entre le Président Bassirou Diomaye et les membres de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président. Il disait, je cite : « Nous sommes dans un régime présidentiel. Nous devons lui témoigner ce respect à la hauteur de son statut de chef d’Etat. Toutefois, il faut le soutenir et lui procurer de bons conseils pour l’intérêt de la nation. Nous devons tous accompagner avec sérieux et conviction, le Président Bassirou Diomaye Faye. Nous le connaissons bien. C’est un homme intègre et juste. Mais, il faut savoir qu’un État exige que tout ceux qui sont autour du Président, l’assiste dans sa tâche. Nous avons l’obligation d’accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye». Cette invite, Monsieur le Premier ministre et Président de Pastef l’avait faite avec conviction. Et cela n’avait pas pénétré dans l’oreille d’un sourd. Car depuis lors, les membres de la coalition Diomaye Président ne ménagent aucun effort pour soutenir avec force et conviction le Président de la République et son gouvernement sous la houlette de Monsieur Ousmane Sonko. Ce même dans des moments inconfortables. À preuve, aux législatives de novembre 2024, ils avaient, malgré qu’ils ne soient pas investis sur les listes, mouillés le maillot pour donner à Son Excellence Monsieur le Président de la République et Son Premier ministre Ousmane Sonko une éclatante majorité. Tous les alliés avaient rejoint les comités électoraux communaux, départementaux et nationaux pour faire passer haut la main la liste « PASTEF ».

Quand le Président leur tend la main, ils sont obligés de répondre à cet appel patriotique

Après l’accession de notre régime au pouvoir, certains alliés ont été royalement ignorés. Ils semblaient ne plus se sentir dans la coalition à cause d’un sentiment d’indifférence. Certains semblaient même dire indirectement à des membres de la coalition qu’on ne veut plus de vous. Et dans cette situation là si le Président de la coalition, Bassirou Diomaye Faye, décide de son propre chef de maintenir sa coalition et de l’ouvrir à tous les compatriotes, ceux qui s’étaient déjà engagés dans la coalition et qui veulent continuer à suivre les conseils du Premier ministre Ousmane Sonko sont obligés de répondre à l’appel patriotique du Chef de l’État. Et nous pensons bien que cela ne doit poser aucun problème à personne. Et ma conviction est que tous ceux qui veulent la réussite du Projet Sénégal50 doivent se soumettre à sa décision pour qu’ensemble nous tirons dans le même sens et arrêtions cette petite divergence entre membres de la mouvance présidentielle.

Bassirou DIENG, Journaliste, President du Mouvement SUNU Sénégal Si Kaname (M3SK), Membre de la Conférence des Leaders de Diomaye Président et Coordonnateur de la Cellule nationale de Communication Digitale de la Coalition Diomaye Président