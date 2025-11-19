La situation socio-économique étrangle les sénégalais… Pastef fait de la politique

Les espoirs soulevés par l’arrivée au pouvoir du duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye, issus du parti PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité), semblent s’estomper face à une crise politique interne grandissante. Alors que le Sénégal est confronté à des défis socio-économiques majeurs, la brouille présumée entre le Premier ministre Sonko et le président Diomaye Faye captive l’attention, détournant le focus des urgences nationales.

La situation économique du pays est souvent qualifiée de catastrophique par les observateurs, héritage d’une gestion antérieure issue du régime sortant. Malgré les promesses de rupture du nouveau régime, les efforts pour juguler la crise se heurtent à la dure réalité. Le problème de l’emploi, en particulier celui des jeunes, demeure une bombe sociale à retardement. Pire, des révélations sur une « dette cachée » pèsent lourdement sur les marges de manœuvre du gouvernement, compliquant toute tentative de relance saine et transparente.

Le quotidien des Sénégalais est grevé par la cherté persistante des prix. Qu’il s’agisse des denrées de première nécessité ou des coûts énergétiques, l’inflation érode le pouvoir d’achat des ménages. Si le gouvernement met en avant des « efforts » pour stabiliser les marchés et contrôler les spéculations, ces mesures peinent visiblement à produire des effets tangibles et durables sur le panier de la ménagère. L’impatience populaire grandit, exigeant des résultats rapides et palpables.

C’est dans ce contexte de tension économique et sociale que le PASTEF continue de donner la priorité à l’agenda partisan. Le meeting du 8 novembre dernier est un exemple criant de cette déconnexion. Censées être des plateformes de mobilisation et de soutien à l’action gouvernementale, ces rencontres servent en réalité de tribune pour exposer les tensions internes. Les « attaques des Patriotes contre Diomaye », relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux, témoignent d’une fracture au sein du parti au pouvoir.

Au cœur de cette instabilité, la relation entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye est scrutée à la loupe. Si leur solidarité a été le moteur de la victoire électorale, la cohabitation au sommet de l’État révèle des divergences, voire une lutte d’influence. La rumeur d’une brouille mine la confiance des citoyens et des investisseurs, car elle signale un désalignement stratégique au sein du leadership.

Pour une population qui a massivement voté pour un changement radical, l’énergie dépensée dans les querelles intestines du PASTEF est perçue comme un détournement de priorité. Alors que l’urgence est à l’élaboration de solutions concrètes pour l’emploi, la maîtrise de l’endettement et la lutte contre la vie chère, l’espace médiatique est saturé par les échos des bisbilles politiques internes.

De nombreux observateurs et éditorialistes s’accordent à dire que le PASTEF doit urgemment se ressaisir. Le message est clair : les priorités sont ailleurs. La promesse de « changement systémique » ne peut se concrétiser que par une gouvernance stable, concentrée sur les réformes structurelles et la gestion rigoureuse des finances publiques, plutôt que par l’ajustement permanent des rapports de force internes.

Le Sénégal, avec son potentiel et ses défis, a besoin d’une équipe gouvernementale unie et pleinement opérationnelle. L’heure n’est plus à la politique politicienne, mais à la gestion de crise. Le duo Sonko-Diomaye Faye, ainsi que l’ensemble de la classe politique du PASTEF, doivent faire preuve de maturité et d’un sens aigu de l’État pour remettre le pays sur la voie de la stabilité économique et sociale.

Le temps de grâce accordé au nouveau régime s’achève. Si les leaders du PASTEF ne parviennent pas à résoudre rapidement leurs différends et à se concentrer sur les attentes fondamentales des Sénégalais (emploi, coût de la vie, transparence), le risque est grand de voir le désenchantement populaire se transformer en une opposition plus virulente et le projet politique des « Patriotes » se noyer dans ses propres contradictions.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn