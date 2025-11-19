Huit personnes arrêtées pour un projet d’attentat visant le procureur de Bruxelles

Plusieurs perquisitions et arrestations ont eu lieu en Belgique, mardi 18 novembre. La police a mis la main sur des trafiquants de drogue soupçonnés d’avoir comploté en vue de commettre un attentat contre Julien Moinil. Ce procureur de 39 ans dirige, depuis le début de l’année, le parquet de Bruxelles. Il a fait de la lutte contre le trafic de drogue sa priorité et a reçu des menaces de mort en juillet.

Mardi 18 novembre, dans la matinée, les agents de la police fédérale belge ont effectué 18 perquisitions à Bruxelles mais aussi en Flandre, à Louvain, à 25 kilomètres de la capitale. Huit personnes ont été arrêtées. Selon la justice, elles font partie du milieu criminel albanais.

Les principaux suspects étaient déjà connus de la justice en Belgique pour des affaires de trafic de drogue organisé. Les huit suspects sont pour l’instant en détention provisoire, et la justice ne sait pas encore si le complot contre le procureur, Julien Moinil, est confirmé. La menace est donc maintenue, ce qui signifie que Julien Moinil va rester placé sous protection.

En juillet, les menaces contre lui avaient été qualifiées de « graves et imminentes » par les autorités. Depuis, le procureur de Bruxelles est en permanence entouré d’agents de la Direction de la protection de la police fédérale. Ce n’est pas la première fois qu’il est menacé ; sa tête avait été mise à prix pour un million d’euros lorsqu’il était le procureur d’un procès-monstre appelé SkyECC, qui déjà portait en partie sur le trafic de drogue.

À Bruxelles, le narcotrafic est lié à plusieurs centaines de fusillades depuis quatre ans. C’est la principale bataille que mène le procureur Julien Moinil, qui a pris ses fonctions en janvier 2025.

Source : RFI