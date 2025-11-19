Un jeune homme meurt après avoir été percuté…par une ambulance

Un dramatique accident a endeuillé la ville de Sinfra, le samedi 15 novembre 2025. Un jeune homme, connu sous le nom d’Alvo, a perdu la vie après avoir été violemment percuté par une ambulance en mission d’urgence vers Kononfla.

Selon les témoins, le drame s’est produit dans le quartier Douafla. Alvo venait de quitter son domicile à moto pour se rendre à la station Total afin de s’approvisionner en carburant. C’est alors qu’il a été fauché par une ambulance du Centre hospitalier de Youafla, qui roulait à vive allure pour répondre à un appel urgent. L’ambulancier, qui venait à peine de déposer un patient à Sinfra, avait été immédiatement rappelé pour chercher un malade à Kononfla. Pressé par l’urgence, il aurait tenté d’éviter un taxi au niveau du carrefour Bon prix dans sa manœuvre, il s’est retrouvé face à face avec la moto d’Alvo, sans possibilité d’éviter la collision.

L’impact a été d’une violence inouïe. La moto du jeune homme a littéralement été sectionnée en deux, et l’ambulance, fortement endommagée, donnait l’impression d’avoir heurté un véhicule lourd, selon plusieurs témoins. Alvo, peintre et calligraphe reconnu dans sa communauté, est décédé sur le coup. Une seconde ambulance est venue récupérer sa dépouille pour l’acheminer à la morgue de Sinfra, tandis que le véhicule accidenté a été mis en fourrière dans la cour du commissariat local.

« Ça fait tellement pitié. Alvo, malgré son handicap physique, était un bosseur. Il se débrouillait pour faire vivre sa famille. Le voir partir ainsi… c’est trop dur », confie un proche, bouleversé. Alvo laisse derrière lui une épouse, des enfants et une mère désormais confrontés à l’absence brutale de celui qui était le pilier de leur quotidien. Une veillée d’hommage a été organisée le dimanche 16 novembre, suivie de son inhumation le lendemain. Avant l’enterrement, un cortège s’est rendu sur les lieux de l’accident, puis dans son atelier où collègues et amis ont tenu à lui rendre un dernier hommage en peignant quelques œuvres symboliques, en mémoire de son talent et de sa passion. Une fin tragique pour Alvo, fauché par une ambulance censée sauver une vie.

Source : L’Infodrome