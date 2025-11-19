Rencontre avec Pastef : Diomaye réaffirme sa loyauté envers Sonko et assume ses choix politiques

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce mardi les membres du Bureau politique de Pastef pour échanger sur plusieurs sujets sensibles, dont ses relations avec Ousmane Sonko et les récentes nominations qui suscitent des débats au sein du parti.

Selon des propos rapportés par Libération, le chef de l’État a tenu à dissiper tout malentendu concernant son lien avec Ousmane Sonko. Il a assuré qu’il lui « restera toujours loyal » et qu’il n’y aura jamais de rupture entre eux. « Diomaye moy Sonko, té Sonko moy Diomaye. Je reste dans le parti », a martelé le président, réaffirmant la solidité de leur compagnonnage politique.

Diomaye Faye a également indiqué que le dialogue entre lui et le Premier ministre n’a jamais été rompu, tout en soulignant leur volonté d’intensifier leurs échanges dans les prochains jours.

Abordant la question de la nomination contestée d’Aminata Touré à la tête de la restructuration de la coalition « Diomaye Président », le chef de l’État a assumé pleinement ce choix, rappelant l’engagement passé de l’ancienne Première ministre. Il reconnaît toutefois les réserves exprimées au sein du parti.

Concernant le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) impliquant Mimi Touré, Diomaye Faye estime qu’il s’agirait d’un document commandité par l’ancien président Macky Sall. « Mais on verra », a-t-il tempéré, laissant entendre que des vérifications seront menées.

Interrogé enfin sur les accusations de surfacturation visant Abdourahmane Diouf, le président a indiqué que les investigations se poursuivent toujours.