Ousmane Sonko effectue un retour anticipé à la Primature

Alors qu’il n’était attendu à son poste que le 21 novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko a créé la surprise en réapparaissant dès ce mardi 18 novembre à la Primature.

Selon Libération, Sonko s’est présenté tôt le matin et a aussitôt repris le fil de ses activités : traitement des dossiers en suspens, planification de réunions et organisation d’entretiens, comme lors d’une journée de travail ordinaire. Un retour anticipé qui a pris de court plusieurs de ses collaborateurs, convaincus qu’il resterait en retrait jusqu’à la date prévue.