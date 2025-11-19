Crise au sommet : Thione Niang exprime son inquiétude et appelle à une médiation urgente

La tension supposée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko continue d’alimenter les inquiétudes. Ce mardi, l’activiste et entrepreneur Thione Niang est sorti de sa réserve pour alerter sur les risques que fait peser cette situation sur la stabilité du pays.

Dans une vidéo rendue publique, il confie : « Nous sommes tous inquiets parce que nous ne savons pas où nous mènera cette situation politique qui prévaut entre le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko. »

Thione Niang estime que le contexte économique actuel ne permet pas d’absorber une crise politique supplémentaire. « Si une crise politique s’y ajoute, ce ne sera pas bon pour nous ni pour le pays. » Il appelle ainsi les personnalités capables de jouer un rôle de médiation à intervenir rapidement pour « rétablir la paix » entre les deux dirigeants.

Selon lui, Diomaye Faye et Ousmane Sonko doivent continuer à avancer ensemble, dans la continuité du projet qu’ils ont initié pour l’avenir du Sénégal.

L’homme d’affaires attire également l’attention sur l’impact de cette situation sur l’économie nationale. « Beaucoup d’investisseurs avec qui je discute demandent ce qui se passe au Sénégal. Les gens ont peur ; certains suspendent même leurs investissements en raison de l’incertitude actuelle », révèle-t-il.

Pour Thione Niang, la priorité doit rester l’économie et la consolidation de la confiance, plutôt que l’instauration d’un climat politique tendu.