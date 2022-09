Cheikh Dieng : « Nous voulons une alternative véritable en 2024 »

Dans un entretien accordé à Source A dans son édition de ce jeudi, Cheikh Dieng est revenu sur les rapports secrets entre le Pds et Macky et le troisième mandat. « Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu’il faut que Macky Sall quitte le pouvoir en 2024, sans aucun compromis, sans aucune voie de compromission. Maintenant, comme je n’ai plus rien à voir avec le Pds, je le laisse communiquer lui-même », a dit l’ancien maire de Djeddah Thiaroye Kao. Avant d’ajouter : «je ne peux pas entrer dans les détails. En tout cas, nous voulons une alternative véritable en 2024 et non en 2029».