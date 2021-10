Cheikh Mbacké Sene : « La jeunesse une sur priorité pour le Président »

Le Ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, ses collègues le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Dame Diop et le ministre de l’économie numérique et des télécommunications Yankhoba Diattara œuvrent à la matérialisation de la vision du Chef de l’Etat SEM. Macky Sall concernant l’équité territoriale, l’inclusion sociale et le développement locale pour la sédentarisation et une bonne prise en charge des jeunes sur l’étendue du territoire national. Aujourd’hui tout est en train d’être mis en place (une batterie de solutions ad hoc) pour permettre à la jeunesse, depuis son lieu de vie, de se former aux métiers de son choix, d’être convenablement accompagner dans son insertion et in fine d’arriver à une épanouissement socioéconomique. Le jeune de Kolda, de Kaffrine ou encore de Matam bénéficie des mêmes services, des mêmes accompagnements et des mêmes chances de réussite que celui de Dakar, grâce aux édifications des pôles emploi dans les 46 départements du Sénégal. Quel que soit le département territorial, le jeune bénéficie des mêmes qualités de services que son compatriote de la capitale. Il pourra également bénéficier des mêmes qualités d’infrastructures avec le programme de construction des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté dans chaque département, lequel programme vient renforcer les CDEPS, eux aussi inscrits, entre autres, dans un plan de rénovation et de renforcement de leurs équipements.

Le Programme d’urgence pour l’Emploi et l’Insertion des Jeunes » XËYU NDAW ÑI » a été pensé et se déploie dans une philosophie et une volonté d’équité territoriale avec une approche axée sur le mix opportunités / structuration démographique.

La jeunesse une « sur priorité » pour le Président Macky Sall telle que théorisée dans le PSE- Priorité Jeunesse, c’est désormais une Réalité avec un grand « R ». A suivre.