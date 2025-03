Cheikh Ndiaye : «Il faut retirer la proposition de loi d’Amadou Ba de Pastef»

Il faut immédiatement retirer la proposition de loi infrahumaine d’Amadou Ba de PASTEF (Par Cheikh Ndiaye)

On a l’habitude d’entendre la fameuse expression << vouloir une chose et son contraire >> ; c’est ce qui est caracteristique de Pastef, pris encore au piège de ses promesses mirobolantes et dont les << VAR >> hantent le sommeil. Le Pm Sonko et cie veulent abroger la loi sur l’amnistie, << déclarent – ils urbi et orbi >>, tout en voulant, en même temps , la modifier subtilement. A quelles fins ?

Pourquoi toute cette peine , au point d’avoir tout le peuple sénégalais au dos ? Il est évident qu’il y a une motivation, et la mobilité de la sémantique, tel un car rapide, en est la preuve tantible. D’abrogation totale, on a parlé de rapporter la loi, puis d’abrogation partielle et enfin d’interprétation de la loi d’amnistie. D’aucuns d’ailleurs s’interrogent et fort justement sur cette prérogative du député à interpréter la loi. De ce que nous savons tous, le député vote la loi, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques, dimension nouvelle introduite par le président Macky Sall. Le ver est dans le fruit . S’arroger une prérogative qu’on n’a pas , voilà donc subtilement le jeu auquel se livre << Gobbels >>, surnom donné par Abou Diallo, détenu de luxe, défenseur invétéré de la République, à Amadou Ba de Pastef, un faire valoir indirect, un objet politique prêt à entrer piètrement dans l’histoire.

Que chaque acteur de la vie publique, chaque journaliste, chroniqueur, bref , que chaque homme de média ( pour l’amour du ciel), ne serait-ce que cette fois-ci, lise la loi, et qu’on arrête de se baser ou de la commenter à partir des << on a dit >>; on se rendra clairement compte que cette loi est plus claire que l’eau de roche et sa rédaction ne souffre d’aucune ambiguïté. De plus , cette loi , dans sa forme comme dans son fond , porte l’empreinte d’experts, de juristes chevronnés, elle est donc parfaitement parfaite. Personne ne discute de sa forme, ni de son fond. Ce n’est pas donc de petits << duputés >>, sous la houlette de Gobbels, de la compléter ou d’en préciser un quelconque champ d’application. Si vraiment , comme le dit, le Pm Sonko, Pastef est contre l’amnistie, pourquoi Diable vouloir interpréter, modifier une loi dont on est foncièrement contre ?

On doit plutôt prendre cette loi , avec tout son contenu , et la jeter à la poubelle ! Le président Macky Sall est donc plus courageux que les tenants actuels du pouvoir, Sonko et Ngund, lui qui avait , contre la volonté de son camp à l’époque, fait voter l’amnistie en l’assumant totalement, malgré toutes les critiques qui en suivirent. Mais qu’à cela ne tienne, il a réussi par cette mesure, à créer toutes les conditions favorables à une élection apaisée, crédible et transparente, ce qui a valu aux détenus Sonko et bassirou D Faye , de quitter la prison, pour le palais, sans goutte de sang versée, fait inédit dans l’histoire du Sénégal.

Et l’histoire se répèta, les vaincus felicitérent les vainqueurs et le lendemain , le peuple reprit allègrement le chemin du boulot avec les millions de << radios kankan >> et de commentaires. Si vraiment le Pm Sonko et cie veulent abroger la loi sur l’amnistie, alors qu’ils prennent leur courage à deux mains et fassent comme le président Macky Sall ! Mais en fait, depuis qu’ils goûtent aux grâces infinies du pouvoir, du gâteau offert par le Président Macky Sall, Sonko et cie ( je ne crois même pas que le Président Bassirou Diomaye est d’accord pour l’abrogation, lui est qui confortablement installé , qui a tellement voyagé au point que l’avion , est parait-il, en panne) ne veulent plus s’exposer et exposer leurs partisans qui affirment , de façon étonnante d’ailleurs, les rôles joués par les uns et les autres ,lors des événements intervenus entre février 2021 et février 2024.

La police n’a même plus besoin d’enquête, puisque chaque acteur avoue ses crimes, le rôle joué et l’argent mobilisé pour réduire le Sénégal à néant durant cette période. L’aveu est la mère des preuves dit-on ! La peur de la situation anté , plane telle d’une épée de damoclés au dessus des deux têtes de l’exécutif, et de leur ramification dans toute l’administration, qu’ils alimentent grandement à chaque conseil des ministres, de profils non conformes aux postes. Voilà pourquoi on a vite rangé aux calendes grecques, les appels à candidatures. Évidemment, abroger totalement l’amnistie, risque de détruire à jamais Pastef, puisque le parti sera exterminé partout au Sénégal. Voilà le risque que ne veut pas prendre le Pm Sonko ! Mais qui n’a pas compris ? Sur cette affaire, même le fou a compris la manoeuvre désespérée à laquelle se livre le député Amadou Ba de Pastef, envoyé par tout le << clergé de Pastef >> très inquièt par la complexité jamais attendue sur l’affaire de l’amnistie, une vraie patate chaude dont on ne sait vraiment comment la gérer.

Pastef est entre le marteau impossible de la promesse et l’enclume d’une disparition du parti en cas d’abrogation totale. Et le peuple très averti , observe, prêt à châtier !

Pourquoi avoir rejeté la proposition du député TAS, au motif fallacieux qu’elle engendre des dépenses supplémentaires ? Comment est-ce que cette abrogation, qui ne nécessite que le vote des députés, peut-il engendrer une dépense supplémentaire ? Tout comme la proposition de loi de Gobbels ne peut engendrer non plus de depenses supplémentaires ! Ils refusent la propostion de TAS au même motif, qu’ils devraient refuser celle d’amadou Ba de Pastef ! Mais on a tout compris. Des fables racontées par des coquins à des crétins, pour reprendre le mot de Voltaire. Il faut que le Pm Sonko et cie interrogent, pendant qu’il est temps, leur rapport à la loi et à l’ Etat !

C’est le lieu de demander où sont passés les 200 intellectuels , les << vrais alku intellectuels >> qui refusent depuis un an , peut être par honte et déception, de trembler leur plume, pour dire halte aux dérives et sauver le pays ?

Si le Sénégal était la vraie raison de leurs interminables sorties contre le pouvoir de Macky Sall, alors, le Sénégal est suffisamment lapidé et le corps couvert de son sang, appelle ses fils et ses << intellectuels >>. Mais si, c’est le président Macky Sall qui était la raison principale de vos prises de position partisanes, on peut comprendre aisément votre silence lâche et coupable. Des intellectuels alimentairement saisissables ! Quelle honte !

Après 5 milliards puisés des comptes publiques pour dédommager les militants Pastef sans que justice ne soit impliquée, en mettant de côté toutes les autres victimes sénégalaises, édifices marchands , particuliers , FDS , cette proposition de loi est une alerte triple XXX de ce que sera et fera cette abrogation partielle si jamais elle passe à l’assemblée.

Que restera-il alors des supposés coupables, sinon que les forces de défense et de sécurité et ceux qui sont pointés du doigt directement par le Pm Sonko, comme Jérôme bandjaky et des responsables de l’Apr ! Que personne ne s’attende à une justice impartiale dans ce contexte. Ce sera du Nuremberg à la sénégalaise.

Par cette proposition de loi , ce qui reste de l’image du pays et de son rayonnement , sera annihilé à jamais , le pays sera en lambeaux et l’environnement économique déjà défavorable , va se détériorer irrémédiablement. Le pays va s’arrêter par des procès à n’en plus finir , des convocations tout azimut , des aller et retour sans cesse au tribunal , des familles dispersées, pour 2 ans, au bas mot. Et le comble, c’est que rien ne garantit , au regard de la façon dont le Pm Sonko parle de la justice , s’immisce dans ce pouvoir propre, un procès équitable et juste.

Cette loi de Pastef est dangereuse, sape la stabilité et la cohésion nationale que nous tentons de retrouver difficilement depuis 2024. Elle sape l’unité nationale, détruit les fondements de l’Etat et inaugure des précédents dangereux qui vont poursuivre le Sénégal pour toujours. Elle ouvre l’impunité à jamais pour des criminels qui peuvent avoir droit de vie et de morts sur les sénégalais et s’en tirer allègrement par simple évocation de motivation politique. De qui se moque- t- on ?

Cette propostion de loi d’amadou Ba de Pastef est à retirer immédiatement et que le gouvernement se définisse clairement sur l’abrogation de l’amnistie ou non.

J’appelle les représentants du peuple sénégalais, les députés, épris de justice et de paix, à rejeter totalement cette proposition dangereuse pour le pays.

Le peuple regarde et écoute chacun d’eux . Soyez des députés du Sénégal.

Vive le Sénégal . Son tirailleur !

Inspecteur Cheikh Ndiaye

Pdt Mouvement << Debout pour la République DPR >>

Responsable politique Grand Yoff