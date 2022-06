Cheikh Ndiaye sur le cas Sonko : « on se désole vraiment de la carence de nos opposants »

De Sonko << solutions >> à Sonko << concert de casseroles >> ? Quelle chute d’esprit !

Quand Ousmane Sonko se retrouve à taper et à faire taper des casseroles à des jeunes et des femmes à qui il promet des perspectives porteuses d’espoir, on peut maintenant non seulement accepter que l’homme n’a plus de solutions ( xel bi moo dieex) mais que ce qu’il propose ,devrait faire déchanter tous ceux qui nourrissent de l’espoir avec lui. D’ ailleurs , ces jeunes et femmes doivent lui demander des comptes.

Qui ne se rappelle pas les plateaux à l’américaine avec Cheikh Yerim Seck pour décliner un livre dont on peut d’ailleurs, relativiser la consistance programmatique ? Qui ne se rappelle pas les slogans de l’époque << Sonko solutions>> psalmodiés par ses partisans dans tous les espaces publics ?

Qui ne se rappelle pas les rendez vous télé avec des émissions où il n’ y avait que pour Sonko sans aucune possibilité de contradiction ( wax ba guéeh) ?

Depuis longtemps pour ceux qui ont.fait la remarque , toute cette perspective est abandonnée pour de la politique politicienne. On ne parle plus de programme, c’était d’ailleurs juste un simple stratagème pour s’imposer avec une identité, qui n’a malheureusement pas résisté au temps.

Sonko est rattrapé même par ses convictions et aujourd’hui, l’homme n’a rien à proposer à la jeunesse de notre pays comme perspective , qu’un concert de casseroles. Comme une insulte !

Et c’est dommage, parce que le Président Macky Sall n’a jamais été attaqué sur le terrain programmatique depuis 2012 , qu’il est là. De Yoonu Yokkutte à PSE , pas un seul programme de qualité développé par un opposant. Toujours la critique facile comme mode d’opposition.

Avec le cas Sonko , on se désole vraiment de la carence de nos opposants

Cheikh NDIAYE conseiller technique Présidence de la République

Responsable politique Apr grand 3

Conseiller Municipal