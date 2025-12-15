Cheikh Tidiane Diallo : 15 Décembre 2020 – 15 Décembre 2025 (Par Dr. Mohamed Diallo)

Cheikh Tidiane Diallo 《 Imam, Ihsan et Taqwa 》termes arabes signifiant respectivement foi musulmane, excellence et reconnaissance envers Dieu.

Avec la disparition de mon père, j’ai perdu ma moitié. En moi, il tenait une place telle que je lui ai consacré un livre intitulé《 Mon père, ma référence. 》

Cheikh Tidiane Diallo était un philanthrope, il rendait service, sans rien attendre en retour.

La compétence, l’humilité, la droiture, la discrétion, une haute conscience professionnelle, une grande capacité de travail, la piété, la générosité, un fond hyper humain… ont été les caractéristiques qui sont revenues plus souvent, lorsqu’il s’est agi d’évoquer sa mémoire.

Ainsi donc, Cheikh Tidiane Diallo pourrait être considéré comme un exemple pour la jeunesse, non seulement du Sénégal, mais également pour celle du reste du monde.

Cheikh Tidiane Diallo était un homme très posé, il se contentait de peu. Une personnalité très effacée. En bon croyant, il avait le souci d’autrui.

Mon défunt père était toujours prêt à assister des êtres dans le besoin, sans même les connaître. Combien d’hommes et de femmes injustement détenu.e.s a t’il aidé à recouvrer la liberté ? Combien de cas sociaux a t’il eu à prendre en charge en Afrique, en Europe et ailleurs ? Les mots me manquent pour évoquer la mémoire de l’époux de Sokhna Fatoumata Thiam Alpha Codé Adama Aissa Elimane Samba Ali Moctar, père de Coumba et Maty.

Nos condoléances à tous ceux et à toutes celles qui l’ont connu, apprécié et/ou aimé.

Dr. Mohamed Diallo