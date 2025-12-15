Le Sénégal à la tête Commission de la CEDEAO…Mankeur Ndiaye parle de « première historique »

Le Sénégal vient de franchir un cap historique au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Pour la première fois depuis la création de l’organisation il y a près de 50 ans, le pays a été désigné pour assurer la présidence de la Commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a salué cette nomination qu’il qualifie de « première historique ».

Il a adressé ses chaleureuses félicitations au Chef de l’État et au Gouvernement de la République, soulignant l’importance stratégique de ce poste pour le rayonnement diplomatique du Sénégal au niveau sous-régional. Mankeur Ndiaye a également tenu à rendre hommage au ministre Cheikh Niang, dont l’action et l’engagement ont, selon lui, contribué à l’aboutissement de cette désignation. « Une première depuis la création de la Communauté il y a 50 ans », a-t-il rappelé, mettant en exergue la portée symbolique et politique de cette avancée.

Cette présidence de la Commission de la CEDEAO confère au Sénégal une responsabilité majeure dans la conduite des politiques communautaires, notamment en matière d’intégration régionale, de stabilité politique, de développement économique et de coopération entre les États membres. Elle marque également une reconnaissance du rôle diplomatique croissant du pays sur la scène ouest-africaine.