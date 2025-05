Cheikh Tidiane Dièye accuse Barthélémy Dias de plagiat

Le lancement du mouvement politique « Sénégal Bi Gnou Bokk » par Barthélémy Toye Dias, le 28 mai 2025, a suscité une vive controverse. Dans un communiqué publié ce 29 mai, le bureau exécutif de la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg (ASBB), dirigée par le Dr Cheikh Tidiane Dièye, accuse l’ancien député-maire de Dakar de « manque de rigueur et de créativité » et d’avoir commis un « vulgaire quasi-plagiat » en choisissant un nom trop proche de leur propre identité politique.

ASBB affirme que « Sénégal Bi Gnou Bokk », mal orthographié en wolof selon eux, est une imitation évidente de leur nom « Senegaal Bi Ñu Bëgg », une marque politique établie depuis 2015. Cette plateforme, qui compte des maires et conseillers locaux, a soutenu une candidature à la présidentielle de mars 2024 et fait partie des principales composantes de la coalition au pouvoir avec Pastef. Lors des législatives de novembre 2024, le nom a inspiré la liste « Pastef ngir Assemblée Bi Nu Bëgg », largement plébiscitée. « Barthélémy Dias ne peut se coller à notre plateforme ni s’adosser à notre construit historique », martèle ASBB, dénonçant une tentative de « raccourci » politique.

Le communiqué d’ASBB fustige également le moment choisi par Dias pour lancer son mouvement, alors que le Sénégal est engagé dans un dialogue national initié par le Président Bassirou Diomaye Faye pour débattre de questions cruciales. « Un acteur politique en mal d’existence » aurait, selon ASBB, cherché à attirer l’attention au détriment d’un processus démocratique collectif. Dias, qui avait été maire de Dakar de février 2022 jusqu’à sa défaite aux législatives de novembre 2024, est accusé de manquer d’inspiration pour se réinventer politiquement.

La cellule des cadres d’ASBB demande à Barthélémy Dias de « reprendre sa copie » et de trouver un nom authentique et original. « Am Réew ku ko bëgg Bokk ko. Waayé bokk ko taxul nga bëgg ko », cite le communiqué, soulignant que « Senegaal Bi Nu Bëgg » est une identité politique unique et respectée.

Le lancement du mouvement politique « Sénégal Bi Gnou Bokk » par Barthélémy Toye Dias, le 28 mai 2025, a suscité une controverse inattendue . Dans un communiqué publié ce 29 mai, le bureau exécutif de la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg (ASBB), dirigée par le Dr Cheikh Tidiane Dièye, accuse l’ancien député-maire de Dakar de « manque de rigueur et de créativité » et d’avoir commis un « vulgaire quasi-plagiat » en choisissant un nom trop proche de leur propre identité politique.

ASBB affirme que « Sénégal Bi Gnou Bokk », mal orthographié en wolof selon eux, est une imitation évidente de leur nom « Senegaal Bi Ñu Bëgg », une marque politique établie depuis 2015. Cette plateforme, qui compte des maires et conseillers locaux, a soutenu une candidature à la présidentielle de mars 2024 et fait partie des principales composantes de la coalition au pouvoir avec Pastef. Lors des législatives de novembre 2024, le nom a inspiré la liste « Pastef ngir Assemblée Bi Nu Bëgg », largement plébiscitée. « Barthélémy Dias ne peut se coller à notre plateforme ni s’adosser à notre construit historique », martèle ASBB, dénonçant une tentative de « raccourci » politique.

Le communiqué d’ASBB, repris par Seneweb, fustige également le moment choisi par Dias pour lancer son mouvement, alors que le Sénégal est engagé dans un dialogue national initié par le Président Bassirou Diomaye Faye pour débattre de questions cruciales. « Un acteur politique en mal d’existence » aurait, selon ASBB, cherché à attirer l’attention au détriment d’un processus démocratique collectif. Dias, qui avait été maire de Dakar de février 2022 jusqu’à novembre 2024, est accusé de manquer d’inspiration pour se réinventer politiquement.

La cellule des cadres d’ASBB demande à Barthélémy Dias de « reprendre sa copie » et de trouver un nom authentique et original. « Am Réew ku ko bëgg Bokk ko. Waayé bokk ko taxul nga bëgg ko », cite le communiqué, soulignant que « Senegaal Bi Nu Bëgg » est une identité politique unique et respectée.