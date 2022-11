Cherté de la vie : Gakou pas convaincu par les 11 mesures de Macky

Les onze (11) mesures annoncées révolutionnaires par le Président Macky Sall pour réduire le coût de la vie sont strictement statiques et ne peuvent en aucune manière influer sur la baisse pompeusement déclarée des prix des denrées de première nécessité. Sans une véritable politique de relance qui impulse en amont les nécessités de la production nationale pour freiner le processus chronique de décapitalisation de notre économie et surtout en renforçant le pouvoir d’achat des ménages, il sera impossible de réduire structurellement les coûts et les prix. Contrairement à la logique sans fondement économique de la fixation des prix d’autorité par le Président Macky Sall, le marché va traduire la réalité de ces derniers sur le terrain et il sera dès le début de cette semaine possible de le prouver. Si nous continuons à consommer ce que nous ne produisons pas et face à la conjoncture erratique des marchés mondiaux de la consommation, il nous sera impossible de réduire substantiellement les coûts de la vie pour soulager les populations. Je vous invite à participer à ma tournée des marchés ce mercredi 09 novembre pour une confrontation des réalités.

Malick Gakou

Ancien Président de la région de Dakar

Ancien Ministre des sports

Ancien Ministre du Commerce de l’industrie et du Secteur informel

Président du Grand Parti

Candidat à l’élection présidentielle de 2024.