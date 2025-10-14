Cherté de l’électricité : Noo Lank dénonce « l’injustice énergétique » et appelle à une grande mobilisation 

Le collectif Noo Lank a tenu, ce lundi 13 octobre 2025, une conférence de presse au Relais, sur la route de Ouakam, sous le thème « Courant bi Woyofoul ». Les membres du mouvement citoyen ont dénoncé avec vigueur la hausse du coût de l’électricité au Sénégal, devenue selon eux une véritable injustice sociale et économique. Ils ont exprimé leur solidarité avec les populations confrontées à des factures jugées anormales et à des consommations excessives du compteur Woyofal, soulignant que cette situation fragilise les ménages, asphyxie les PME et met en péril l’équilibre économique du pays.

« Les Sénégalais vivent une injustice énergétique : factures exorbitantes, pression économique, effondrement du pouvoir d’achat. Cette situation n’est ni normale, ni acceptable, ni durable », ont déclaré les représentants du collectif. Fidèle à sa démarche citoyenne, Noo Lank a indiqué avoir entamé une série de rencontres avec les acteurs du secteur de l’énergie. Après avoir échangé avec la Convergence syndicale des travailleurs de la SENELEC, le collectif a été reçu par le Directeur général de la société nationale.

À la suite de ces discussions, le Président du Conseil d’administration de la SENELEC, Habib Sy, a convoqué une réunion du Conseil, prévue le mardi 14 octobre, exclusivement consacrée à la question du compteur Woyofal. Une rencontre avec le Ministère de l’Énergie est également prévue, après un report lié à la coordination interne du ministère.

Au terme de ces échanges, le collectif affirme avoir obtenu la confirmation de ce que vivent les citoyens : un système de tarification injuste et socialement insoutenable. « Le compteur Woyofal, bien que prépayé, reste trop cher. On ne peut pas faire payer au même niveau quelqu’un qui paie avant de consommer », a déploré le collectif.

Noo Lank plaide pour une réduction des tarifs Woyofal sur toutes les tranches, l’élargissement de la tranche sociale, actuellement fixée à 150 kWh, portée à 250 kWh, et la deuxième à 350 kWh, ainsi qu’un allègement des coûts pour les PME et startups, lourdement impactées par les tarifs élevés. Le collectif appelle également au paiement de la dette de l’État à la SENELEC, à la réduction de la dépendance aux producteurs indépendants et à la transparence totale dans la gestion du secteur énergétique.

Tout en réaffirmant sa volonté de dialoguer avec les autorités, Noo Lank prévient qu’il ne renoncera pas à la mobilisation populaire. « Le dialogue, oui ; mais la mobilisation, toujours », a insisté le collectif. La prochaine grande marche est donc maintenue pour le vendredi 17 octobre 2025 à 15 heures, du rond-point Sipres au rond-point Pentola (Liberté 6). Le mouvement promet une manifestation pacifique, populaire et déterminée, pour rappeler que « l’électricité n’est pas un luxe, mais un droit social ». « Woyofal doit soulager, pas étrangler », conclut le communiqué du collectif.