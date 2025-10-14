Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

Les Lions du Sénégal ont validé leur billet pour la Coupe du Monde 2026 après une victoire éclatante 4-0 contre la Mauritanie, mardi soir au stade Abdoulaye Wade. Il s’agit de la quatrième qualification de l’histoire du football sénégalais et de la troisième consécutive, confirmant la place du Sénégal parmi les grandes nations africaines.

Le match a été dominé de bout en bout par les hommes de Pape Thiaw. Sadio Mané a ouvert le score sur un superbe coup franc dans le temps additionnel de la première période, offrant ainsi l’avantage aux Lions. À la reprise, l’attaquant d’Al Nassr a doublé la mise dès la 47ᵉ minute, profitant d’un service de Krépin Diatta lancé par Pape Gueye.

À la 64ᵉ minute, Iliman Ndiaye a inscrit le troisième but sénégalais après une action individuelle spectaculaire, éliminant plusieurs défenseurs mauritaniens avant de conclure d’un tir précis. Le quatrième but est signé par Habib Diallo à la 86e minute.