Le Sénégal face à ses priorités : il est temps de siffler la fin de la récréation (Par Mamadou Diallo)

Le temps n’est plus aux discours ou aux effets d’annonce. Le Conseil des ministres du 2 mai 2024 a tracé une feuille de route autour de cinq piliers essentiels : l’atténuation de la cherté de la vie, les réformes fiscales, la réforme du système de rémunération dans la fonction publique, le programme des 100 000 logements, et la promotion du financement des PME/PMI. Des orientations majeures, certes, mais encore faut-il qu’elles se traduisent en actions concrètes, visibles et équitables. Car le peuple sénégalais, lui, attend.

Une cherté de la vie qui étrangle les ménages

Aujourd’hui, les Sénégalais vivent dans une précarité grandissante, aggravée par la flambée des prix des denrées de première nécessité. Certes, le gouvernement a consenti des efforts pour stabiliser certains produits de base comme le riz ou l’huile. Mais sans un suivi rigoureux sur le terrain, ces mesures restent incomplètes. Dans les zones rurales, les boutiques témoins censées réguler les prix tardent à se matérialiser.

Le programme des 1 000 volontaires de la consommation suscite aussi scepticisme et interrogation. Seront-ils réellement capables de surveiller les abus et de défendre les intérêts des consommateurs, ou resteront-ils de simples figurants dans un théâtre administratif ?

Par ailleurs, avec l’entrée en production du pétrole et du gaz, les citoyens espèrent des retombées directes sur leurs factures d’électricité, de gaz, de transport et d’eau. Ce serait un signal fort pour améliorer leur quotidien, à condition que ces bénéfices soient équitablement redistribués.

Réformes fiscales : attention à ne pas pénaliser les plus faibles

La volonté de fiscaliser le mobile money et les transferts d’argent alimente l’inquiétude. Les populations redoutent de devoir payer à la place des grandes plateformes, ce qui alourdirait encore le coût de la vie. Une réforme fiscale ne peut être juste que si elle épargne les plus vulnérables et vise d’abord ceux qui concentrent les richesses.

Réduction du train de vie de l’État : une urgence morale et budgétaire

La réduction du train de vie de l’État est une exigence citoyenne, au même titre que la reddition des comptes. Il est urgent d’évaluer l’ensemble des agences et structures publiques pour supprimer les doublons et rationaliser les ressources. L’exemple de la DER/FJ, du FONGIP ou du Programme National pour la Jeunesse (NPJ) mérite une réflexion approfondie.

Comment justifier, dans un pays à faibles revenus, les salaires dérogatoires de certains directeurs généraux, parfois supérieurs à ceux de leurs homologues dans des démocraties bien plus riches ? À cela s’ajoutent des primes de logement exorbitantes, des subventions quasi-gratuites pour l’eau ou l’électricité, et des caisses noires dont l’opacité choque. Ces fonds ne doivent pas être supprimés brutalement, mais encadrés et contrôlés, avec des mécanismes de transparence rigoureux. Charité bien ordonnée commence par soi-même.

Logement : les goorgorlous laissés de côté

Le programme des 100 000 logements ne peut réussir s’il se limite à une minorité privilégiée. Les déclarations du Directeur général des HLM sur les prix suscitent de nombreuses interrogations : comment espérer une inclusion sociale avec des mensualités à 70 000 F CFA, quand une grande partie de la population vit avec moins ? Les travailleurs informels, les petits commerçants, les chômeurs… tous ceux-là, les goorgorlous, sont une fois de plus oubliés.

Fonction publique : vers un système de rémunération juste

Enfin, la réforme du système de rémunération dans la fonction publique est attendue depuis trop longtemps. Ce chantier ne pourra aboutir qu’avec une volonté politique forte. Le Président de la République, garant des orientations nationales, doit donner des instructions claires pour une refonte équitable, transparente et inclusive. Il en va de la stabilité sociale et de la dignité des agents de l’État.

Le peuple sénégalais n’attend pas des miracles, mais des actes concrets et justes. Il est temps de passer des promesses aux résultats, d’écouter les réalités de la base, et de bâtir un État au service de tous, pas seulement des élites. La pause est terminée. Il faut siffler la fin de la récréation.

MAMADOU DIALLO POULO DIERY