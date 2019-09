Cinq personnes encore arrêtées à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc

Quatre activistes du mouvement « Nittu Deug » et un parent d’élève ont été interpellés ce mercredi et placés en détention au Commissariat de police du Plateau (Dakar). Selon « Iradio », ils manifestaient devant la devanture de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc contre la mesure d’interdiction du port du voile et l’arrestation la veille, de leurs camarades.

Lundi dernier, cinq autres personnes dont Karim Xrum Xakh avaient été arrêtées par la police sur les mêmes lieux et placés en garde-à-vue.

Guy Marius Sagna, un des responsables de Frapp France dégage auquel appartient le mouvement « Nittu Deug », exige leur libération immédiate et sans condition.